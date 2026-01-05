¿Qué viene después de Maduro? Las señales de Trump que inquietan a Groenlandia, Cuba y Colombia

El día después de la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo frente de «incertidumbre internacional» al lanzar advertencias y ambiciones que van más allá de Venezuela.

Desde el Air Force One, Trump renovó el domingo su interés en que Estados Unidos tome control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, y emitió fuertes mensajes dirigidos a Cuba y Colombia, generando preocupación sobre el rumbo geopolítico que pretende asumir Washington en esta nueva etapa.

Trump justificó su renovado interés por Groenlandia bajo el argumento de la seguridad nacional, asegurando que la isla está rodeada de barcos rusos y chinos y que su control sería clave para la defensa estadounidense.

“Es tan estratégico en este momento. Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes”, dijo Trump a los periodistas mientras volaba de regreso a Washington desde su mansión en Florida.

“Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional y Dinamarca no va a poder hacerlo”, agregó.

La insistencia del presidente en este tema, que ya había provocado tensiones diplomáticas en años anteriores, vuelve ahora en un contexto de mayor agresividad estratégica tras la caída de Maduro, lo que ha encendido alarmas en Copenhague y la Unión Europea reportada desde hace semanas.

CUBA

En paralelo, el presidente estadounidense dirigió su atención hacia Cuba, afirmando que la isla “está lista para caer” debido a la crisis económica que enfrenta tras la pérdida del petróleo venezolano.

Según Trump, el régimen cubano atraviesa su momento más vulnerable en décadas, y Washington estaría dispuesto a aumentar la presión para acelerar un cambio político en La Habana.

Estas declaraciones fueron reforzadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que el régimen cubano “está en muchos problemas”.

Asimismo, en una aparición en ‘Meet the Press’ de NBC, Rubio dijo que funcionarios cubanos estaban con Maduro en Venezuela antes de su captura.

“Eran cubanos los que custodiaban a Maduro”, afirmó. “No era custodiado por guardaespaldas venezolanos. Tenía guardaespaldas cubanos”, señaló.

El secretario de Estado agregó que los guardaespaldas cubanos también estaban a cargo de la “inteligencia interna” en el gobierno de Maduro, incluyendo “quién espía a quién dentro, para asegurarse de que no haya traidores”.

PETRO EN LA MIRA DE TRUMP

Colombia tampoco quedó fuera de las advertencias. Trump acusó nuevamente al país de facilitar la venta global de cocaína y sugirió que podría considerar acciones militares si Bogotá no actúa con mayor contundencia.

«Colombia también está muy enferma, dirigida por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo mucho tiempo», dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

Aunque no ofreció pruebas concretas, el mensaje fue interpretado como una señal de que la Casa Blanca podría endurecer su postura hacia un aliado tradicional en la región.

Lo cierto, es que las declaraciones llegan en un momento de tensiones diplomáticas con el presidente de ese país, Gustavo Petro, —a quien Trump ha descalificado en reiteradas oportunidades—, y podrían complicar la cooperación bilateral en materia de seguridad y narcotráfico.