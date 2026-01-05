La razón por la que Trump no habría apoyado a María Corina para liderar una transición, según The Washington Post

La resistencia del gobierno de Estados Unidos –presidido por Donald Trump– a trabajar inmediata y directamente con la oposición liderada por la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, para una transición democrática en Venezuela y tras la incursión militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro, generó controversia dentro y fuera del país. Ahora, muchos se preguntan ¿por qué?

Según reveló The Washington Post, Trump habría decidido no respaldar a María Corina Machado como figura central de la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, debido a dudas sobre su legitimidad interna y, en particular, por la polémica aceptación del Premio Nobel de la Paz en 2025. Se trata de un galardón que el propio republicano consideraba como suyo.

De acuerdo con el medio, dos fuentes directas de la Casa Blanca aseguraron que la aceptación del premio, entregado a Machado en octubre del año pasado, fue un factor determinante en la postura de Trump.

Por esa razón, este sábado —tras la incursión bélica que precipitó la salida de Nicolás Maduro de Venezuela— el mandatario decidió excluirla como opción para encabezar un eventual gobierno de transición en Caracas, aunque luego dijo que podría participar en unas eventuales nuevas elecciones en Venezuela.

Semanas antes de la Operación Resolución Absoluta, la ejecutada en Venezuela, según The New York Times, funcionarios estadounidenses ya se habían inclinado por una candidata aceptable para sustituir a Maduro, al menos por el momento: la vicepresidenta de este, Delcy Rodríguez, quien «había impresionado a los funcionarios de Trump con su gestión de la crucial industria petrolera de Venezuela»

Las personas implicadas en las conversaciones dijeron que los intermediarios convencieron a Trump de que ella protegería y defendería las futuras inversiones energéticas estadounidenses en el país.

“Llevo mucho tiempo observando su carrera, así que tengo cierta idea de quién es y de qué va”, dijo un alto funcionario estadounidense refiriéndose a Rodríguez (según el medio).

“No estoy afirmando que ella sea la solución permanente a los problemas del país, pero sin duda es alguien con quien pensamos que podemos trabajar a un nivel mucho más profesional de lo que pudimos hacer con él”, añadió el funcionario, en referencia a Maduro.

¿QUÉ ARGUMENTÓ MARCO RUBIO?

Asimismo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, alegó «asuntos de corto plazo que deben ser resueltos directamente» para justificar la decisión del gobierno de Donald Trump de dejar a la líder opositora al margen de la transición que dicen impulsar tras la captura de Maduro.

«Todos queremos ver un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia, todas esas cosas son geniales y las queremos ver. Son cosas que todavía nos importan y todavía me importan, pero estamos hablando de lo que va a ocurrir en las próximas dos o tres semanas, en los próximos dos o tres meses», agregó en entrevista con el programa ‘Meet the Press’, de NBC News.

El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela. Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump (@POTUS) y a su administración por… pic.twitter.com/yKPoxp2dPp — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 5, 2026

AGRADECIMIENTO DE MARÍA CORINA MACHADO

En tanto, María Corina Machado expresó este lunes, 5 de enero, en sus redes sociales, su agradecimiento a Donald Trump por lo que calificó como “un paso enorme que confirma la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela”.

La dirigente opositora también destacó la masiva respuesta de la diáspora, que el domingo salió a celebrar en las calles de 30 países y 130 ciudades tras la captura de Maduro.

«Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos», constató la Premio Nobel de la Paz, quien también ha exigido la libertad inmediata de los presos políticos.