¿Qué se sabe de Trump? Fuerte tiroteo en la Casa Blanca dejó un herido, Servicio Secreto confirmó evacuación

El Servicio Secreto de Estados Unidos ordenó este lunes, 4 de mayo, la evacuación inmediata del jardín frontal de la Casa Blanca después de un tiroteo registrado a unas cuadras de la sede presidencial, cerca del monumento a Washington.

La agencia por medio de su cuenta oficial en X (antes Twitter) confirmó que hubo un «intercambio de fuego involucrando a un agente», lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad en la zona.

Shooting reported near the White House earlier. Authorities imposed a brief lockdown as a precaution. The situation is now under control and the all-clear has been given. pic.twitter.com/VUPADGNcrO — Global Spotlight 24 (@asnumrani) May 4, 2026

Según el comunicado difundido por la institución, «los agentes del orden dispararon contra un individuo» y pidieron al público evitar el área mientras avanzan las investigaciones.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las circunstancias que llevaron al enfrentamiento armado. Aunque el Servicio Secreto confirmó que brindará más detalles «en breve».

🚨 BREAKING: A suspect was shot by Secret Service near the White House, triggering an immediate lockdown and heavy police response across the area. Authorities say the situation is now under control as investigations continue.#news #USA #trending #explore #trump pic.twitter.com/SqsOuvyQ6n — Egiptus Entertainment LLC ® (@egiptusENT) May 4, 2026



«Habrá un informe a los medios en la 15ª y Jefferson en breve. El incidente resultó de un enfrentamiento entre un individuo armado y la Policía del Servicio Secreto», reza su última publicación en la misma plataforma.

Aunque en ocasiones personas han logrado cruzar la valla desde la avenida Pennsylvania, no está claro si este lunes ocurrió algo similar además del incidente registrado cerca del monumento.

BREAKING: The White House is on LOCKDOWN following a SHOOTING nearby, with press being pushed into the briefing room President Trump is SAFE, thank God 🙏🏻 This is happening FAR too often anymore. You’d think the press would FINALLY realize their fake news is a clear and… pic.twitter.com/5cM0vcinhJ — Nick Sortor (@nicksortor) May 4, 2026

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL HERIDO Y TRUMP?

En tanto, fuentes consultadas por NBC News señalaron que la persona herida fue trasladada a un hospital y, que un arma, fue confiscada en el lugar.

De acuerdo a diversos medios, el presidente Trump participaba en un evento oficial, y se confirmó que se encuentra «fuera de peligro y bajo resguardo».

Incluso, según Telemundo, siete minutos después de la evacuación, los periodistas pudieron regresar al jardín. Para entonces, el presidente ya había iniciado sin contratiempos un evento programado con pequeños empresarios, mientras el Servicio Secreto mantenía el control del área afectada y continuaba con las labores de investigación.

El tiroteo ocurre poco más de una semana después de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde un hombre fue acusado de intentar disparar contra el presidente.