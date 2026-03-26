¿Qué se espera de la segunda audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores?

La segunda audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos se realizará este jueves, 26 de marzo, y se perfila como unos de los momentos decisivos dentro del proceso judicial que ambos enfrentan en Nueva York (EEUU).

La cita fue fijada a las 10:00 de la mañana, en la Corte del Distrito Sur, donde avanza el expediente por cargos de narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína, lavado de dinero y delitos vinculados al uso de armas.

Aunque no se trata del juicio ni se conocerá una sentencia, la audiencia podría definir el rumbo del caso.

En esta audiencia, en concreto, el juez Alvin K. Hellerstein revisará aspectos técnicos que la defensa ha intentado utilizar para frenar o limitar el alcance de las acusaciones.

Entre los puntos centrales está el análisis de las mociones presentadas por los abogados de Maduro y Flores, quienes buscan desestimar partes del expediente o cuestionar la validez de la acusación federal.

Vale recordar, que los abogados de Maduro y Flores alegaron que sus clientes no cuentan con recursos para pagar la defensa y rechazaron que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) —del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos— hubiese revocado la licencia emitida el 9 de enero que permitía disponer para ello de dinero venezolano bajo sanciones.

Por tanto, en dos oportunidades, la defensa solicitó la anulación del proceso al alegar que el Estado estaría interfiriendo en la selección de los abogados y que, en esas condiciones, no se garantizaría el derecho a una defensa adecuada para los acusados.

También el juez debe resolver sobre una nueva solicitud fiscal, de mantener bajo reserva absoluta elementos probatorios, en el proceso para garantizar la protección y seguridad de testigos en el caso.

Específicamente, la Fiscalía solicitó al juez que prohíba a los acusados compartir material probatorio con «coacusados prófugos», entre ellos el todavía ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello; Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior; el hijo del mandatario, Maduro Guerra; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero» y presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua.

La expectativa es alta, pues cualquier decisión podría acelerar o retrasar significativamente el proceso.

En definitiva, la audiencia de este jueves será clave para determinar si el juez Hellerstein acepta las peticiones de la defensa y la Fiscalía, o si el calendario procesal sigue su curso hacia un juicio histórico tanto para EEUU como Venezuela.

OTRO TEMA SENSIBLE

Otro de los temas más sensibles que deberá abordar el juez es si la operación de captura ejecutada por Estados Unidos vulneró la soberanía de Venezuela o la inmunidad de Maduro como jefe de Estado.

La defensa insiste en que su detención fue ilegal y, por tanto, el caso debería ser anulado o replanteado.

Además, durante esta audiencia se establecerá el cronograma procesal, incluyendo los plazos para la presentación de pruebas, testigos y nuevas mociones.

Es de destacar, que la audiencia de este jueves estaba inicialmente prevista para el 17 de marzo, pero fue aplazada por razones logísticas.

Lo cierto, es que analistas coinciden en que esta comparecencia permitirá medir la solidez de los argumentos de ambas partes. También anticipar la estrategia que seguirá la Fiscalía en los próximos meses.

La primera audiencia se realizó el pasado 5 de enero. En la misma, Maduro y Flores se declararon como ‘no culpable’ de los graves cargos federales. Además, el primero, afirmó ser el presidente de Venezuela y un «secuestrado» de los Estados Unidos.

Los expertos, consultados por Telemundo, estiman que el juicio formal no comenzará hasta dentro de uno o dos años. Para ese momento, el juez tendrá 94 años.

CAPTURA DE NICOLÁS MADURO

El contexto de esta audiencia está marcado por la captura de Maduro. La misma ocurrió el 3 de enero en Caracas, durante una operación militar estadounidense sin precedentes en la región.

El operativo comenzó alrededor de las 2:00 de la madrugada con ataques a instalaciones militares y bases aéreas venezolanas.

En medio de la denominada ‘Operación Resolución Absoluta’, unidades élite localizaron el lugar donde se encontraban Maduro y Flores. Luego, redujeron a su equipo de seguridad y concretaron la detención en cuestión de minutos, sin que se prolongaran los enfrentamientos.

Tras la captura, ambos fueron trasladados en helicóptero a un buque militar estadounidense y posteriormente llevados a Nueva York. En esa ciudad, quedaron bajo custodia judicial en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn.

Ese operativo, que incluyó el ingreso de aviones militares al espacio aéreo venezolano para neutralizar posibles respuestas, marcó un punto de quiebre político. También abrió la puerta al proceso penal que avanza en Nueva York.