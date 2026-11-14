¿Qué pueden esperar los venezolanos con procesos migratorios activos en EEUU con la mayoría demócrata en el Congreso? Hablan los expertos

El alto costo de la vida, la duplicación del precio de la gasolina tras el conflicto con Irán y el descontento por las políticas de deportación fueron los detonantes del «tsunami azul» que devolvió al Partido Demócrata el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos.

Pero ahora la pregunta que ronda en la cabeza de miles de venezolanos con procesos migratorios en los EEUU, es qué puede cambiar para ellos su situación, luego de que la mayoría demócrata asuma la mayoría de ambas cámaras el próximo 3 de enero de 2027.

Para entenderlo, en Caraota Digital consultamos al internacionalista Dylan Pereira y al analista de Asuntos Públicos, nacionales e internacionales, Andrés Ignacio Silva, para conocer qué opciones tendrán los connacionales que tenían TPS o solicitud de asilo pendiente.

¿MODERACIÓN O MÁS MANO DURA?

Horas después de conocerse los resultados electorales, Donald Trump designó a Stephen Miller —principal arquitecto de las restricciones migratorias y de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos— como su nuevo jefe de gabinete.

Para Pereira, el ascenso de Miller confirma que la Casa Blanca apostará por endurecer aún más su agenda migratoria en lugar de moderarla, respaldada por cifras cercanas al millón de deportaciones ejecutadas entre enero de 2025 y julio de 2026.

«Uno de los grandes elementos de campaña del Partido Republicano en esta contienda electoral ha sido precisamente endurecer la política migratoria. De hecho, fuentes independientes, como el Migration Policy Institute, estiman que entre enero de 2025 y julio de 2026 se han realizado prácticamente un millón de deportaciones. Hay algunas estimaciones que superan este número, lo cual es utilizado por el marketing político del Partido Republicano como un gran logro», señaló el analista.

«En efecto, en los distritos donde se han conservado las victorias republicanas —tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta del Congreso, así como en las gobernaciones—, estos candidatos han apelado no a la moderación, sino al endurecimiento en este ámbito», agregó.

Pereira subraya que, aunque la mayoría demócrata en el Congreso fiscalizará el presupuesto del ICE y exigirá mejores condiciones en los centros de detención, el Ejecutivo conserva amplias facultades legales para ejecutar su política sin necesidad de aval legislativo.

«Naturalmente, entrarán en un nuevo episodio de negociación con el Congreso y la Casa Blanca para decidir qué elementos pueden aumentar o reducirse (…) Quizás intenten, en este pulso legislativo, frenar algunas órdenes ejecutivas o algunos proyectos de ley de política migratoria; pero gran parte de las facultades en esta materia las conserva la Casa Blanca», puntualizó.

POLÍTICAS MIGRATORIAS PARA CAPTURAR EL VOTO LATINO

Por su parte, Silva ofrece un matiz sobre la estrategia interna de Washington: considera que Trump busca tener a Miller cerca para ejercer un mayor control sobre la ejecución de las deportaciones y evitar que el costo político siga afectando a los republicanos en estados clave, en medio de una reestructuración de gabinete que busca responsables tras la derrota electoral.

«Se reportó en las últimas semanas que Donald Trump criticaba internamente la manera tan brusca en la que se están realizando estas deportaciones, lo que ha generado la imagen pública y la percepción de que su administración es la que más deportaciones ha tenido, cuando la realidad es que presidentes como Obama, en número neto de deportaciones, tenían cifras considerablemente mayores», explicó el analista.

«Ahora veremos cómo esa política, con un Stephen Miller mucho más visible y con una derrota legislativa como la que sufrieron en las elecciones de medio término, va a ir mutando y cambiando. Sabemos que se están buscando chivos expiatorios para justificar la derrota», agregó.

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Asimismo, destacó que los demócratas lograron recuperar el 56% del voto latino —tiñendo de azul zonas históricamente republicanas— debido al desgaste económico y al rechazo hacia la brusquedad de las redadas del ICE. Para Silva, este resultado obligará al partido a respaldar con mayor fuerza a la comunidad venezolana y latina si aspiran a ganar la Casa Blanca en 2028.

Sin embargo, Silva considera que si puede haber concesiones por parte del Ejecutivo de Trump, para evitar choques continuos con la mayoría demócrata y poder gobernar los dos años que le quedan al frente de la Casa Blanca.

«En materia interna, el tema de las deportaciones —que también fue una de las razones por las que perdieron con tal magnitud en estados clave— va a ser absolutamente crucial para transformar la política y garantizar la gobernabilidad durante los próximos dos años», precisó el experto.

Por lo tanto, la victoria demócrata no se traduce en un beneficio inmediato para los venezolanos con procesos migratorios abiertos, pero si ayudará a fiscalizar más de cerca las polémicas políticas de una Casa Blanca que podría apostar por el endurecimiento antes que por la moderación.