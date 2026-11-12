La odisea que pasaron tres venezolanos nominados a los Latin Grammys por temor al ICE

Los artistas venezolanos Isaac Sosa, Dante Escobar y Jack Oliveros recibieron una nominación al Latin Grammy 2026 por su popular tema Motopirueta y tuvieron que pasar por una odisea para llegar a la gala de postulaciones.

Los tres migrantes compaginan su carrera musical con trabajadores regulares como delivery, construcción y restaurantes. Justamente llevando pedidos en moto a los artistas se les ocurrió el tema Motopirueta, nominado a Mejor Interpretación de Música Electrónica.

Según explicar al medio El País, la nominación al Grammy llegó apenas unas semanas después de que Escobar saliera de una cárcel migratoria, en donde pasó varios meses detenido. Por tanto, los artistas decidieron viajar de Miami a Las Vegas en carro.

El road trip no tuvo otra razón más que evitar algún encuentro con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), puesto que los tres artistas tienen casos de asilo pendientes.

EL VIAJE DE LOS ARTISTAS

Sosa, conocido en el mundo artístico como Souncream, y Escobar, llamado también DimeloDante, partieron desde Miami hacia Las Vegas. Los acompañaba la pareja del cantante y un chofer venezolano.

El grupo tuvo que pasar por siete estados para viajar desde Florida hacia Nevada, en donde está la ciudad de Las Vegas. Antes de partir brindaron con una botella de anís y decretaron terminarla cuando ganaran el premio.

Al día siguiente partió desde Miami Jack Oliveros, apodado JackÖ, quien puso su visión al video musical de Motopirueta, grabado en Caracas. Al volante iba su novia, que posee residencia en Estados Unidos, para evitar inconvenientes con ICE.

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Todos se encontraron en el MGM Grand, en donde fue la gala para las nominaciones de los Latin Grammy. «Todo parece escrito», dijo Escobar desde la alfombra roja.

La canción fue hecha en diciembre de 2024, cuando el productor Héctor Mazzarri, ganador del Latin Grammy por el tema Veneka, preparó un beat para Souncream. Escobar complementó varias líricas y, meses después, Oliveros comenzó a producir el video.