El nuevo Congreso de Estados Unidos, controlada por el Partido Demócrata en ambas cámaras, tomará posesión en los primeros días de enero de 2027 y podría emprender distintas medidas respecto a Venezuela.

La Administración de Donald Trump ejecutó el pasado 3 de enero una operación militar en Caracas, cuando resultó detenido Nicolás Maduro. Desde entonces, se han dado diversos cambios en el país y el Congreso ha hecho seguimiento de la situación.

El Servicio de Investigación del Congreso presentó un informe sobre Venezuela y detalló algunas medidas que podría tomar el Poder Legislativo estadounidense para condicionar la política de Trump. Está basado en instrumentos disponibles o leyes propuestas.

Uno de los puntos es que el Congreso es capaz de solicitar detalles de la «estrategia para avanzar a una transición democrática». En este orden de ideas, evaluaría cómo «balancear» la democracia y los derechos humanos con los demás objetivos de la Casa Blanca.

El Congreso es capaz de aprobar los proyectos de Ley de Estrategia para la Transición Democrática o la Ley de Transición Democrática, que exigirían al Departamento de Estado desarrollar un plan detallado para realizar elecciones presidenciales en Venezuela.

Por otra parte, abre la puerta a destinar unos 50 millones de dólares de financiamiento a «programa democráticos» en Venezuela. Trump no ha solicitado fondos para estos proyectos en sus últimos dos presupuestos.

CAPACIDADES DEL CONGRESO

La Cámara de Representantes y el Senado en su conjunto cuenta con ambas capacidades para presionar o tomar medidas sobre Venezuela. Esto pasa desde sanciones y financiamiento hasta solicitar información sobre la cooperación militar y económica.

Por ejemplo, el Congreso cuenta con la capacidad de autorizar, limitar o prohibir la presencia militar de Estados Unidos en Venezuela. También puede solicitar mayor transparencia en el acuerdo de seguridad firmado recientemente.

Otro aspecto a tomar en cuenta que el Congreso podría solicitar «información relevante» sobre la relación económica entre ambos países. Asimismo, puede pedir al Contralor General una auditoria de los acuerdos comerciales.

El Congreso también tiene la capacidad de pedir detalles sobre la cuenta en donde están custodiados ingresos petroleros venezolanos o exigir a los Departamentos de Estado y Tesoro reportes sobre las compañías operando en Venezuela.

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Dos apartados del informe se enfoca en que el Congreso tiene amplios poderes respecto a las sanciones. En tal sentido, condicionar algunos levantamientos hasta que el Departamento de Estado certifique que habrá «elecciones libres y justas».

Cabe destacar que el informe fue realizado por el Servicio de Investigación del Congreso, un ente oficial no partidista. Por tanto, se trata de instrumentos, propuestas legislativas o posibilidades, no medidas aprobadas.

La nueva política del Congreso sobre Venezuela se comenzará a saber en las próximas semanas. Ambas cámaras deberían tomar posesión el 3 de enero, casualmente el día en que se cumplirá un año de la intervención militar en Caracas.

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