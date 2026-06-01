¿Qué le pasó a Kenly?: Madre venezolana se sometió a una cirugía estética en Florida, horas después su esposo recibió una fatal noticia

Un padre de familia venezolano aseguró que están viviendo una pesadilla, después de que su esposa, identificada como Kenly Millán Aponte, de 35 años, muriera tras someterse a una cirugía plástica en el sur de Florida (EEUU).

Durante una entrevista concedida a Telemundo, Jefferson Carrasco, precisó que Kenly viajó desde Kentucky al mencionado estado de EEUU en abril para realizarse cirugías estéticas en la clínica Svelta Plastic Surgery.

Asimismo, Carrasco compartió un video de Millán, madre de dos niñas, llegando a la clínica antes del procedimiento. También entregó, al mencionado medio de comunicación, documentos de la clínica sobre las cirugías que le realizaron.

Aseveró, que cuando todo parecía marchar de acuerdo con lo planeado, recibió una llamada de la clínica. En la misma, se le informó que su esposa había sufrido «complicaciones».

«Yo recibí una llamada de la clínica diciéndome que ella se complicó, que se les bajó la saturación y que la trasladaron al hospital», expresó. «Cuando llegó al hospital, mi esposa ya había llegado muerta», recordó

Poco después, la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade confirmó que Millán murió el pasado 29 de abril. Sin embargo, las autoridades indicaron que la causa y forma de muerte continúan bajo investigación.

¿PERO QUÉ SABE SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA CLÍNICA?

Según el abogado Jorge Silva, quien representa a la familia de Millán, la venezolana se estaba sometiendo a procedimientos comúnmente conocidos como «cambio de imagen posparto». Estos incluían liposucción y cirugía de senos.

«En medio de ese procedimiento, tuvo un desenlace horrible y finalmente falleció, a pesar de haber sido trasladada a un hospital local», dijo Silva.

Pero lo más preocupante para la comunidad, es que no sería el único caso. De hecho, Silva afirmó que un ciudadano llamado Endrys Martínez, un joven de 19 años de Tennessee, también falleció tras sufrir complicaciones en la misma clínica.

«Endrys Martínez fue a someterse a una rinoplastia», explicó Silva.

COMUNICADO DE LA CLÍNICA

Tras la emisión del reportaje de NBC6, Svelta Plastic Surgery emitió el siguiente un comunicado:

En Svelta Plastic Surgery estamos al tanto de las recientes informaciones que circulan en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre nuestra clínica.

Nos tomamos estos asuntos con la máxima seriedad y compartimos el deseo del público de comprender y aclarar lo que se publica en las noticias.

Ante todo, extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias afectadas en estos momentos tan difíciles.

Queremos ser transparentes con el público: la información que se está difundiendo no refleja de forma completa ni precisa los hechos ocurridos. Cada paciente atendido por los cirujanos plásticos de Svelta es importante para nosotros.

Por ello, estamos recabando información para analizar las causas reales y comprender mejor estos resultados. Hacemos esto por respeto a las familias involucradas y para garantizar que Svelta ofrezca el entorno más seguro posible para los pacientes de cirugía plástica.

En cumplimiento de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), Svelta no puede comentar sobre los resultados individuales de los pacientes sometidos a cirugía plástica. Asimismo, Svelta considera que el proceso de investigación cumple un propósito importante.

Estamos cooperando plenamente con las autoridades competentes y nos comprometemos a un proceso exhaustivo y transparente.

Svelta pretende desempeñar un papel constructivo en el esclarecimiento de la verdad sobre estos incidentes, y solicitamos respetuosamente al público que se abstenga de emitir juicios hasta que todos los hechos hayan sido debidamente revisados y presentados.