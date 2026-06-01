VIDEO: Habló la madre de Karliana, la joven futbolista venezolana arrestada por ICE que llegó sola a EEUU

«Ella no es una criminal», aseveró la madre de Karliana Yosdeylin Perdomo-Gotopo, una estudiante venezolana de 20 años de la Universidad Cleary y miembro del equipo de fútbol femenino de la misma institución, quien fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Es una joven venezolana que ha luchado cada día para salir adelante”, afirmó la progenitora de la joven venezolana, quien según Detroit Metro Times, fue detenida el pasado martes, 26 de mayo.

Denunció que a Perdomo-Gotopo la detuvieron en Lincoln Park, en el condado de Wayne, y actualmente se encuentra recluida en el Centro Correccional de North Lake en Baldwin, en Michigan, según los registros del ICE.

De acuerdo con la versión de algunos testigos, citados por el medio, Perdomo-Gotopo fue acorralada por autos antes de ser detenida. Además, subrayaron que «no parecía una parada de tráfico rutinaria, sino que parecía que la detuvieron por ser latina».

Sin embargo, hasta ahora, el ICE no respondió a la solicitud de comentarios sobre la detención de Perdomo-Gotopo.

MENOS NO ACOMPAÑADA

En tanto, su madre precisó que entró a Estados Unidos a través de la frontera sur como menor no acompañada a los 16 años, antes de mudarse a Michigan como estudiante de secundaria en 2022.

Resaltó que se graduó con honores de la Western International High School en Detroit en 2023. Antes de obtener su título de asociado en el St. Clair County Community College y transferirse a la Cleary University en Howell.

Al ser consultado por Michigan Advance, el presidente de la Universidad Cleary, Alan Drimmer, declaró que estaban al tanto del arresto de Perdomo-Gotopo.

También aseguró que estaban desde la casa de estudios «profundamente preocupados por su bienestar y el de su familia durante este difícil momento».

«Karliana es una valiosa integrante de nuestra comunidad universitaria y de nuestro programa de fútbol femenino», expresó.

Drimmer, además, afirmó que la universidad estaba recabando información adicional sobre la situación y siguiendo de cerca los acontecimientos.

Según medios locales, el centro de detención de North Lake en Baldwin es objeto de críticas por parte de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes. Esto, debido a las malas condiciones en las que se encuentran los detenidos.

Entre las denuncias destacan la falta de atención médica, así como el acceso limitado a asesoría legal, derechos de visita y otros procedimientos judiciales.