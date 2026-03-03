¿Qué le pasó a Jeusselem? Tras días desaparecida en Utah hallaron el cuerpo de la venezolana en una casa rodante

La familia de Jeusselem Elieth Genes Vitola, de 43 años, uno de la pareja de venezolanos reportada como desaparecida en Utah (EEUU) confirmó la muerte de la mujer tras cuatro días de intensa búsqueda.

La confirmación llegó a través de un emotivo mensaje publicado en Instagram por su hija, Ariany Urbina.

«Hoy comparto con profunda tristeza que mi mamá ha fallecido. Fue un alma hermosa que llenó nuestras vidas de amor, fuerza y calidez. La voy a extrañar todos los días de mi vida, pero su amor vivirá en mí para siempre. Descansa en paz, mamá», escribió.

«Mi mamita hermosa, siempre te tendré presente en cada momento del resto de mi vida. Cuidaré a Aaron con toda mi alma y me aseguraré que sea muy feliz. No tengo muchas palabras solo que te amo. Quedas en mi corazón te extrañaré toda mi vida. Hasta encontrarnos en la eternidad», agregó en otra publicación.

La mujer había sido reportada como desaparecida desde el pasado 26 de febrero, junto a su esposo, Álvaro José Urbina Rojas, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades locales. Tampoco detalles sobre su muerte.

«Lo último que las autoridades policiales informaron a las 10:00 p. m. del lunes fue que los esposos estaban en California o rumbo hacia allá, pero no ofrecieron detalles», acotó el medio Utahzolanos también en Instagram.

Pese a la confirmación de la muerte de Jeusselem, hasta ahora las autoridades no han ofrecido información sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre el paradero exacto de su esposo.

Sin embargo, de acuerdo con ABC4 Utah, «el caso se investiga como homicidio».

Este martes por la mañana, según el medio, la Oficina del Sheriff de Saratoga Springs informó que Jeusselem fue encontrada muerta en una casa rodante en un almacén de Draper, en Utah. También precisaron que la casa rodante pertenece al mismo Álvaro Rojas.

Asimismo, la investigación inicial habría determinado que Álvaro Rojas huyó del estado de Utah y se encontraría en California. Es por ello, que las autoridades solicitan ayuda para localizarlo.

En este sentido, describieron Álvaro Rojas como «un hombre venezolano de 57 años». «Mide 1,75 m y pesa 88 kg. Tiene cabello negro y ojos marrones», precisaron.

Se cree que viajaba en una Toyota Sequoia gris de 2005 con matrícula de Utah T409YB. Además, apuntaron que la matrícula es del estilo de los Arcos de Utah.

«Si tiene alguna información sobre Álvaro Rojas o el vehículo, comuníquese con el detective Llorens en el departamento de policía al (801) 766-6503 o (385) 364-1001 y haga referencia al número de caso 26SS02396», agregaron las autoridades citada por la misma fuente.

¿QUÉ SE SABE DE LA PAREJA DE VENEZOLANOS?

La pareja había emigrado hace aproximadamente 10 años desde el estado Mérida, en Venezuela, para establecerse en Estados Unidos.

En Utah, lograron integrarse a la comunidad y emprender proyectos familiares, como el food truck “Rica Arepa”, que se convirtió en un punto de encuentro para los venezolanos residentes en la zona.

La desaparición de Jeusselem y su esposo había generado una amplia movilización en redes sociales y entre organizaciones comunitarias.

Amigos, vecinos y voluntarios difundieron fotografías y detalles de su última ubicación conocida, con la esperanza de encontrarlos con vida.

La pareja desapareció el pasado jueves, 26 de febrero, cuando salieron de su residencia en Saratoga Springs rumbo a sus lugares de trabajo.

Jeusselem debía cumplir su turno en Amazon y Álvaro la acompañaba antes de dirigirse a sus propias labores. Sin embargo, nunca llegaron a sus destinos, lo que llevó a la familia a reportar la desaparición ante la policía local.