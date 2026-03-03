La misteriosa desaparición de una pareja de venezolanos dueños de una arepera en EEUU: familiares emitieron alerta

La desaparición de los esposos venezolanos Álvaro José Urbina Rojas y Jeusselem Elieth Genes Vitola, quienes llevan viviendo en Utah (EEUU) desde hace 10 años, mantiene en alerta a la comunidad hispana del estado.

Este lunes, 2 de marzo, se cumplieron cuatro días sin noticias de la pareja merideña, vista por última vez el pasado jueves 26 de febrero alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando ambos salieron rumbo a sus lugares de trabajo y nunca llegaron a sus destinos, según lo señalado por Utahzolanos.

Desde entonces, su paradero es desconocido y las autoridades han abierto una investigación formal, según precisó el mismo medio a través de Instagram.

De acuerdo con los familiares, la pareja salió de su residencia en Saratoga Springs con la rutina habitual. Jeusselem debía presentarse a su turno en Amazon y Álvaro la acompañaba antes de dirigirse a sus propias labores.

Sin embargo, ese trayecto cotidiano se convirtió en el último rastro confirmado. Es por ello, que la familia reportó la desaparición ante la policía local, que ya ha sostenido reuniones con los allegados y mantiene activas las labores de búsqueda.

En tanto, la angustia aumenta entre los seres queridos. Dicen que han verificado hospitales, centros de detención y bases de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sin obtener resultados.

La hija de la pareja, Ariany Urbina, explicó que han agotado todas las vías posibles, incluyendo llamadas a instituciones y recorridos por distintas zonas, pero no existe registro alguno que indique dónde podrían estar

VENEZOLANOS SE SUMAN A LA BÚSQUEDA

Como era esperarse, el caso también ha movilizado a la comunidad hispana de Utah, especialmente a los grupos de venezolanos organizados en redes sociales.

Vecinos, amigos y voluntarios se han sumado a las jornadas de búsqueda, difundiendo fotografías, rutas posibles y cualquier dato que pueda ayudar a reconstruir los últimos movimientos de la pareja.

¿QUÉ MÁS SE SABE DE LA PAREJA DE VENEZOLANOS

Álvaro Urbina y Jeusselem Genes son conocidos en la zona por su emprendimiento gastronómico, el food truck “Rica Arepa”. El mismo fue inaugurado recientemente en la ciudad de Midvale.

Según parientes, el proyecto representaba un sueño familiar tras años de trabajo y adaptación en Estados Unidos.

Es por ello, que el hermano de Jeusselem, Yeison Genes, expresó que la familia atraviesa “una prueba muy difícil” y pidió apoyo para difundir la información.

Aseguró que ambos son miembros activos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y que jamás se ausentarían sin avisar.

“Mi hermana iba rumbo al trabajo y mi cuñado la estaba llevando, pero nunca llegaron. Ya hemos buscado en hospitales, llamado a Inmigración, pero no aparecen. Por favor, ayúdennos a encontrarlos”, declaró.

REPORTAR CUALQUIER INFORMACIÓN

Las autoridades han solicitado que cualquier información que pueda contribuir a la localización de la pareja sea reportada de inmediato al 911, mientras continúan las labores de búsqueda y seguimiento del caso.

En tanto, la comunidad venezolana en Utah insiste en mantener la difusión activa. Esto, con la esperanza de que un dato clave permita dar con el paradero de Álvaro y Jeusselem en las próximas horas.