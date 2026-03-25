¿Qué falló? Las claves del choque entre avión y un camión de bomberos que generó caos en Nueva York

La controversia en relación con el choque entre el avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York (EEUU), sigue creciendo en Estados Unidos, mientras los investigadores federales intentan reconstruir la cadena de fallas que terminó en la tragedia.

Lejos de apuntar directamente a los controladores aéreos, la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), Jennifer Homendy, advirtió que sería un error simplificar el incidente bajo la idea de «distracciones» en la torre de control.

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Su mensaje fue contundente. Apuntó al entorno operativo nocturno, la carga de trabajo y la falta de herramientas tecnológicas adecuadas que complicaron la capacidad de los controladores para rastrear al vehículo, el cual terminó cruzando la pista segundos antes del impacto.

«He visto varios informes de prensa sobre distracciones, sobre si hubo distracciones entre los controladores», dijo. «Aconsejo no culpar a los controladores y decir: ‘Hubo distracciones’. Este es un entorno de trabajo con mucha carga», sostuvo.

Dichas declaraciones fueron en alusión a que el diario The New York Times informó el lunes, que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) estaba investigando «si un problema con otra aeronave distrajo a un controlador de tráfico aéreo» y ese detalle fue la causa del accidente.

¿QUÉ FALLÓ ENTONCES?

Sin embargo, Homendy detalló que el camión de bomberos, operado por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, carecía de un transpondedor, un dispositivo que habría permitido a los controladores seguir su posición en tiempo real.

Aunque LaGuardia cuenta con el sistema ASDE‑X, diseñado para rastrear movimientos en superficie, la tecnología no generó alertas. Esto, debido a la proximidad de varios vehículos que se movían en la zona.

En la práctica, explicó, que el camión apareció como una «mancha amorfa» en las pantallas. Lo que fue insuficiente para activar advertencias automáticas o dar claridad situacional a los controladores.

Uno de los puntos más llamativos, es que el camión recibió una orden de detenerse nueve segundos antes del impacto, pero continuó avanzando.

Todavía no está claro si los dos trabajadores a bordo escucharon la instrucción, pues la comunicación previa desde otro vehículo del convoy había sufrido interferencias.

Lo que se detalló, es que ambos resultaron gravemente heridos y serán entrevistados cuando su condición lo permita.

La presidenta de la NTSB también señaló que existía información contradictoria sobre qué controlador debía vigilar el área. Ya que, durante las horas de menor tráfico nocturno, es habitual que el personal asuma funciones múltiples.

Asimismo, indicó que la investigación también examinará el contexto que llevó al convoy de camiones a desplazarse por la zona, que respondían a un despegue abortado en otra parte del aeropuerto.

Lo cierto, es que el accidente, que dejó dos pilotos fallecidos y decenas de heridos, ocurre en un contexto de creciente preocupación por la presión que enfrentan los controladores de la FAA.

En el último año, el país ha registrado múltiples incidentes de casi colisión en aeropuertos. Y lo más grave, un choque aéreo fatal sobre el río Potomac que dejó 67 muertos.

Por ende, la investigación promete ser exhaustiva y podría derivar en cambios regulatorios, mejoras tecnológicas y nuevas exigencias para los aeropuertos del país.