Filtran audio de los angustiosos segundos antes del mortal accidente en el aeropuerto de Nueva York

Un audio difundido este lunes, 23 de marzo, reveló los angustiosos segundos previos a la colisión fatal entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el Aeropuerto LaGuardia, en Nueva York (EEUU).

La grabación, obtenida a través de LiveATC, expone el momento en que un controlador aéreo admite haber cometido un error mientras intentaba gestionar simultáneamente una emergencia en vuelo y el movimiento de vehículos en tierra.

LEA TAMBIÉN: FILTRAN FOTO DE UNO DE LOS PILOTOS QUE MURIÓ EN AVIÓN QUE CHOCÓ CON UN CAMIÓN DE BOMBEROS EN PLENA PISTA

Según el registro, los controladores habían ordenado a un avión de Frontier Airlines abortar su aterrizaje debido a una situación paralela: un reporte de olor en cabina en otro vuelo que había provocado malestar entre los auxiliares de vuelo.

Para atender ese incidente, se autorizó a un camión de bomberos a cruzar la pista 4.

Sin embargo, en medio de la tensión operativa, la aeronave de Air Canada —un vuelo operado por Jazz Aviation procedente de Montreal— terminó colisionando con el vehículo de emergencia mientras rodaba tras su aterrizaje.

El audio captura la desesperación del controlador al percatarse del inminente choque.

«¡Alto, alto, alto, alto! Camión 1, alto!», gritó en repetidas ocasiones, intentando detener el avance del vehículo.

Segundos después, su voz cambia de tono al dirigirse al piloto de Air Canada: «Jazz 646, veo que colisionaste con un vehículo. Mantenga la posición. Sé que no puede moverse. Vehículos están respondiendo a su llamada».

TODO PASÓ EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS

La escena, según los reportes, se desarrolló en cuestión de segundos.

Los controladores de tráfico aéreo informaron a la tripulación de Frontier que la pista estaría cerrada y les preguntaron si deseaban regresar a la plataforma.

«Estamos en ello, lo que pasó no fue agradable de ver», dijeron los pilotos.

«Sí, intenté comunicarme con ellos… Estábamos lidiando con una emergencia y cometí un error», respondió el controlador.

«No, hiciste lo mejor que pudiste», dijo la tripulación de Frontier, tratando de tranquilizar al controlador de tráfico aéreo.

El avión, con 72 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, viajaba a unos 38 km/h cuando colisionó con el camión que acudía a atender la emergencia.

ATC audio captures moment Air Canada Express flight AC8646 collided with the truck. pic.twitter.com/WsoAUT4P4j — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 23, 2026

IDENTIFICARON A UNO DE LOS FALLECIDOS

Según informó este lunes el diario Toronto Star, Antoine Forest fue identificado como uno de los dos pilotos de Air Canada que murieron cuando su aeronave chocó con el camión de bomberos, el cual circulaba por la pista en plena operación de aterrizaje.

Forest y su copiloto fueron las únicas víctimas mortales. Se trata de un hecho que las autoridades calificaron como especialmente doloroso, debido a que ambos estaban iniciando sus carreras en la aviación comercial.

De los 70 pasajeros y miembros de la tripulación que sobrevivieron, alrededor de 40 fueron trasladados a hospitales cercanos, la mayoría con lesiones leves.

Las autoridades sanitarias informaron que la mayor parte de los heridos fueron dados de alta el lunes por la mañana, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo se produjo el error de coordinación en la torre de control.