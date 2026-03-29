¿Publicidad engañosa? Primer Festival de Barbie en Florida desató feroces críticas de asistentes por «fraude»

El primer Barbie Dream Fest en Fort Lauderdale, Florida, se enfrenta a una ola de críticas feroces en plataformas como TikTok, X y Reddit por presunta publicidad engañosa, después de que el evento, que inició el viernes 27 de marzo en el Centro de Convenciones del Condado de Broward, recibiera numerosas denuncias de los asistentes que alegaron un fiasco decorativo y falta de organización, algo similar a lo que ocurrió en Panamá en diciembre pasado con el infame «Snowland».

Las imágenes difundidas muestran un espacio desolado donde la supuesta discoteca de los 80 resultó ser un pequeño corral cercado con carteles simples. Además, la tan promocionada «Dream House», que prometía emular el jardín de la película de 2023, consistió apenas en un fondo de cartón junto a una furgoneta rosa.

Los organizadores del festival evitaron dar declaraciones a través de su representante de prensa tras los intentos de contacto del medio Miami New Times el sábado. Mientras tanto, los usuarios de redes continuaron exponiendo la lamentable realidad logística del encuentro en el sur de Florida.

DENUNCIAS EN REDES SOBRE EL FESTIVAL

«Lo primero que noté es que hay mucho espacio vacío», señaló la usuaria de TikTok @alittlebitbarbie en un video desde el lugar. De la misma forma, cuestionó la venta de productos en el mercado del festival de Barbie que no guardaban relación alguna con la marca Mattel.

La usuaria @kiersdolls relató que condujo cuatro horas y enfrentó el colapso del tráfico regional para encontrarse con una experiencia decepcionante. «No me puedo creer que haya pagado como 69 dólares por esto», sentenció sobre las entradas. Incluso, algunos boletos llegaron a costar 438 dólares.

Algunos testimonios mencionaron que los niños encontraban cierto entretenimiento, pero recalcaron la frustración de los adultos que realizaron gastos significativos en logística. «En un momento estaba consolando a madres que compraban pases de 3 días y volaban desde diferentes estados, reservaban hoteles + coches de alquiler», escribió un usuario en X (Twitter).

El panel de invitados destacó como el único punto rescatable, contando con la presencia de la estrella de la WNBA Angel Reese el viernes. Para el sábado, la agenda incluía a Serena Williams para recibir el primer Barbie Dream Fest Icon Award ante el público asistente.

No obstante, la ingeniera aeroespacial Emily Calandrelli canceló su participación el sábado debido a una complicación médica y su postura sobre las leyes locales. La experta utilizó sus redes sociales para explicar su ausencia y pedir disculpas a quienes esperaban su intervención en el estado de Florida.

«Quiero pedir disculpas a todos los que venían a verme al evento de Barbie en Florida», manifestó Calandrelli a través de una historia en su cuenta de Instagram. «No me siento cómoda viajando a Florida — un estado donde la atención de emergencia del embarazo está regida por normas legales restrictivas», sentenció.

Esto último sirvió de combustible para más críticas sobre el evento.