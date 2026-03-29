SUSTO EN LAS ALTURAS: Varias personas quedaron suspendidas tras falla en atracción mecánica en parque de Houston

Verdaderos momentos de pánico se vivieron el pasado 21 de marzo en el rodeo de Houston, es Texas, después de que una atracción mecánica sufriera una falla que dejó a múltiples personas suspendidas a unos 23 metros de altura.

El hecho ocurrió en el evento Houston Livestock Show and Rodeo. Por fortuna, los técnicos del evento resolvieron el desperfecto en pocos minutos y permitieron el descenso seguro de todos los ocupantes.

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Akil Strawder vivió el incidente en la atracción desde las alturas junto a su familia mientras su esposa grababa la escena con su teléfono desde el suelo. El afectado relató a los medios locales que permaneció atrapado en una de las tres góndolas abiertas que simulan la sensación de vuelo.

La empresa neerlandesa, KMG Rides, fabricó la estructura que gira sobre distintos ejes y transporta hasta ocho pasajeros por cabina. Los organizadores confirmaron que el sistema de seguridad mantuvo la estabilidad de la máquina mientras el equipo de mantenimiento intervenía el motor.

A woman captured the moment her husband and other passengers got stuck for about 10 minutes when a ride appeared to malfunction at the Houston Livestock Show and Rodeo. pic.twitter.com/l1OiJqLJg1 — John C. Doesburg (@AxelVesa1) March 24, 2026

INCIDENTE EN PARQUE DE ATRACCIONES DE TEXAS DURÓ POCOS MINUTOS

El personal de la feria reactivó el juego tras verificar que no existían riesgos adicionales para los visitantes de Texas. Asimismo, las autoridades del rodeo informaron que el contratiempo duró entre dos y tres minutos antes de retomar la actividad habitual de la jornada.

La compañía Ray Cammack Shows opera estas atracciones mecánicas bajo la supervisión del Departamento de Seguros de Texas y especialistas independientes en ingeniería. Los inspectores realizan controles aleatorios y revisiones previas a la apertura para garantizar el bienestar de los asistentes, reseñó Clarín.

Los directivos del rodeo de Huston ya preparan la edición de 2027 bajo el compromiso de mantener los estándares de seguridad necesarios para este evento.