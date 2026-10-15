Publicaron bocetos de Maduro y Cilia Flores en audiencia de este 15-Oct, revelaron detalles de su aspecto

Nicolás Maduro y Cilia Flores aparecieron nuevamente en público en la audiencia realizada este jueves en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por nuevos cargos de conspiración para cometer torturas, donde cada uno lució semblantes y actitudes muy diferentes.

Tras la publicación del primer boceto de la audiencia, se ve a Maduro y a Flores de pie junto a sus abogados.

En las instantáneas «aparecen visiblemente afectados», de acuerdo a lo reseñado por NTN24. Cilia, por su parte, se veía decaía mientras que Maduro mantenía su postura.

En esta ocasión, Nicolás Maduro al entrar a la sala dio las buenas tardes al público. Mientras tanto Cilia Flores se mantuvo en silencio durante todo el proceso, según informó el medio mencionado anteriormente.

Durante la audiencia Nicolás Maduro intercambiaba comentarios con su abogado, mientras que Cilia Flores se mantenía fijamente mirando al juez, callada en todo momento.

Además, Flores ofrecía respuestas directas y se mostró muy obediente en la corte. Por el contrario Maduro se mostró inquieto, sonriente, saludaba y de acuerdo con los testigos pareciera que por momentos no estaba entendiendo la magnitud de la nueva acusación y las consecuencias que podría tener para él.