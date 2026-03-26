EEUU

Publican primeros bocetos de la segunda aparición de Maduro y Cilia Flores en los Tribunales de Nueva York

Por Caraota Digital
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EFE/ Jane Rosenberg

Nicolás Maduro compareció este jueves, 26 de marzo, ante los Tribunales de Manhattan, en Nueva York, como parte de la segunda audiencia por los cargos de narcoterrorismo y delitos relacionados con armas que enfrenta en Estados Unidos.

Como es habitual en este tipo de procedimientos, no se permitió el ingreso de cámaras ni grabadoras de video a la sala, por lo que los únicos registros visuales disponibles de Maduro y su esposa, Cilia Flores, provienen de los bocetos elaborados por artistas judiciales.

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Durante horas de la tarde este miércoles 21 de febrero, una caravana fúnebre provocó accidentes y colapsó el tráfico en la Valle-Coche, en Caracas.  
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Estas ilustraciones, difundidas por medios internacionales, muestran a Maduro y Flores escuchando las intervenciones del juez y de sus distintos abogados.

EFE/ Jane Rosenberg

El magistrado encargado del proceso, Alvin Hellerstein, manifestó dudas sobre la congelación de los fondos venezolanos por parte del Gobierno de EEUU, que impide que el acusado pueda financiar su defensa.

La defensa de Flores y Maduro solicitó en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negara a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.

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EFE/ Jane Rosenberg

Hellerstein, de 92 años, descartó desestimar el caso «porque eso sería tomar una medida demasiado seria».

Por su parte, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el Gobierno estadounidense debería poder «utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional».

EFE/ Jane Rosenberg

No obstante, el magistrado respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, «no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional», y recalcó que «las cosas han cambiado en Venezuela» y que EEUU ya «hace negocios» con el país caribeño.

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