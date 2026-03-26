Juez ordenó medida de protección sobre las pruebas del caso de Maduro por la seguridad de los testigos

El juez Alvin Hellerstein ordenó este jueves una medida de protección de las pruebas en el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos.

Esta decisión ocurre luego que la Fiscalía solicitó formalmente al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una orden de protección sobre las pruebas, citando riesgos «unánimemente convincentes» para la seguridad de los testigos y la integridad de las investigaciones en curso.

«A partir de hoy las pruebas del caso solo podrán ser vistas por los abogados de la defensa y por el propio Nicolás Maduro cuando esté en compañía de su defensa», dijo el periodista de NTN24, Roberto Macedonio, quien tuvo acceso a la segunda audiencia de los dirigentes venezolanos.

En ese sentido, sostuvo que las mismas ya no podrán ser vistas por terceras personas.