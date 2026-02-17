La respuesta de Trump luego que Delcy Rodríguez dijo que Maduro «sigue siendo presidente»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las declaraciones de Delcy Rodríguez acerca de que «Nicolás Maduro sigue siendo el presidente legítimo y es inocente» probablemente se traten de una estrategia política de la dirigente venezolana, que no afecta la buena relación y tratados que siguen haciendo ambos países a pesar de esa postura en público.

Durante declaraciones a la prensa, Trump restó importancia a este tipo de declaraciones. «Creo que tenemos una gran relación. Probablemente tenga que decir eso. Creo que políticamente tal vez tenga que decir eso», señaló.

En cambio, destacó el entendimiento que ha tenido con Rodríguez desde el pasado 3 de enero cuando la dirigente política asumió el gobierno de Venezuela. «Pero la relación con Venezuela, ella está haciendo un muy buen trabajo. Y entiendo perfectamente esa declaración», añadió el mandatario con serenidad.

#17Feb | El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las declaraciones de Delcy Rodríguez acerca de que «Nicolás Maduro sigue siendo el presidente legítimo y es inocente» probablemente se traten de una estrategia política de la dirigente venezolana, que no… pic.twitter.com/mGAKa5wn0W — Caraota Digital (@CaraotaDigital) February 17, 2026

En las últimas semanas, Estados Unidos ha disminuido notablemente la presión que ejercía en contra de Venezuela. La Casa Blanca ha empezado con el levantamiento de sanciones petroleras, lo que ha permitido que compañías norteamericanas regresen al país.

De igual forma, levantaron todas las restricciones para volar sobre cielos venezolanos, por lo que gradualmente se han empezado a restablecer las conexiones aéreas con todo el mundo.

Los acuerdos han incluido la reapertura de embajadas, lo que a su vez ha derivado en otros tratados con la reciente llegada de un cargamento con más de 6.000 kilos de medicamentos para apoyar la recuperación del pueblo venezolano.