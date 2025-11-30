VIDEO: Protestaron e hicieron barricadas por presencia de agentes del ICE en el barrio chino de Nueva York

La tarde de este sábado la ciudad de Nueva York estuvo marcada por las protestas de un grupo de manifestantes contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en el barrio chino ubicado en el Bajo Manhattan, un mes después de la redada migratoria en Canal Street que estuvo dirigida a vendedores ambulantes de la zona.

Los manifestantes se reunieron cerca de Centre Street y Howard Street, bloqueando vehículos y coreando consignas como «¡Fuera ICE de Nueva York!», mientras intentaban impedir la salida de una camioneta de un garaje, según videos obtenidos por medios locales y la organización Planet Over Profit.

La protesta habría finalizado con varias personas detenidas, según lo confirmado por las autoridades locales a los medios ABC y PIX11.

ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO ALREDEDOR DEL MEDIODÍA

El Departamento de Policía de Nueva York indicó que sus oficiales respondieron a una llamada sobre alteraciones al orden público alrededor de las 11:46 de la mañana y pidieron en varias ocasiones a los manifestantes que se dispersaran.

Al no acatar las órdenes, varios resultaron arrestados, aunque las autoridades no precisaron la cantidad de detenidos, ni los cargos por los que se produjo su captura.

Testigos presenciales y equipos de noticias de PIX11 reportaron que algunos manifestantes arrojaron objetos a los oficiales y que varios, junto con miembros de la prensa, terminaron rociados con gas pimienta durante la intervención policial.

Videos muestran a agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) interponiéndose entre los manifestantes y los oficiales federales, mientras los agentes se retiraban del lugar.

Un portavoz del cuerpo policial aclaró que el departamento no había sido notificado previamente sobre la presencia de agentes federales y no colaboró en las detenciones.