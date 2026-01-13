Casa Blanca confirmó acuerdo energético con Venezuela por 500 mil millones de dólares, esto dijo

La secretaría de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, valoró positivamente los resultados que han obtenido tras la detención de Nicolás Maduro y la cooperación por parte de autoridades venezolanas.

«Bueno, creo que el presidente Trump y su equipo de seguridad nacional hicieron una evaluación de la realidad en Venezuela, y esa decisión ha resultado acertada, porque miren lo que el presidente Trump y su equipo han logrado en poco más de una semana, desde la captura del dictador ilegítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, quien continúa encarcelado en Nueva York», dijo la vocera de la Casa Blanca en entrevista para FoxNews.

«Miren lo que ha sucedido, hasta ahora hemos contado con la cooperación total de las autoridades interinas en Venezuela», destacó.

En esta línea, recordó que el presidente de los Estados Unidos ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500 mil millones de dólares; «31 millones de barriles de petróleo se dirigen a Estados Unidos para su venta, y ese dinero se deposita en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense».

.@PressSec on @POTUS‘ success with Venezuela: «We’ve had complete cooperation thus far from the interim authorities in Venezuela. You’ve seen @POTUS has been able to cut a $500B energy deal. 31 million barrels of oil are now making their way to the United States to be sold.» pic.twitter.com/AZC7SGdQqr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 12, 2026

«El mundo nunca ha visto un éxito como este, y esto se debe a la creatividad, pero también a la acción del presidente Trump y todo su equipo de seguridad nacional», resaltó.

«También sabemos que las autoridades interinas en Venezuela han acordado liberar a sus presos políticos», agregó.

Finalmente, transmitió la confianza de Trump en que todo siga marchando como ahora. «Queríamos ver esto desde hace bastante tiempo, por lo que hemos visto mucha cooperación hasta ahora, y el presidente espera que eso continúe», comentó.