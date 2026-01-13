EEUU

Casa Blanca confirmó acuerdo energético con Venezuela por 500 mil millones de dólares, esto dijo

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Casa Blanca

La secretaría de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, valoró positivamente los resultados que han obtenido tras la detención de Nicolás Maduro y la cooperación por parte de autoridades venezolanas.

«Bueno, creo que el presidente Trump y su equipo de seguridad nacional hicieron una evaluación  de la realidad en Venezuela, y esa decisión ha resultado acertada, porque miren lo que el presidente Trump y su equipo han logrado en poco más de una semana, desde la captura del dictador ilegítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, quien continúa encarcelado en Nueva York», dijo la vocera de la Casa Blanca en entrevista para FoxNews.

Leer Más

Sanabria
Juez otorgó asilo a Gregory Sanabria, el expreso político que casi es deportado a Venezuela
Dólar paralelo bajó al cierre de este 14Nov: Así se cotizó
Cayó banda que secuestraba migrantes mientras cruzaban por frontera de EEUU

«Miren lo que ha sucedido, hasta ahora hemos contado con la cooperación total de las autoridades interinas en Venezuela», destacó.

LEA TAMBIÉN: TRUMP RESPONDE CON CONTUNDENCIA TRAS ASESINATO DE MUJER A MANOS DEL ICE, ENVIÓ “CIENTOS” DE FEDERALES A MINNESOTA

En esta línea, recordó que el presidente de los Estados Unidos ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500 mil millones de dólares; «31 millones de barriles de petróleo se dirigen a Estados Unidos para su venta, y ese dinero se deposita en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense».

«El mundo nunca ha visto un éxito como este, y esto se debe a la creatividad, pero también a la acción del presidente Trump y todo su equipo de seguridad nacional», resaltó.

«También sabemos que las autoridades interinas en Venezuela han acordado liberar a sus presos políticos», agregó.

Finalmente, transmitió la confianza de Trump en que todo siga marchando como ahora. «Queríamos ver esto desde hace bastante tiempo, por lo que hemos visto mucha cooperación hasta ahora, y el presidente espera que eso continúe», comentó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

«No nos dejen solos»: Familiares de presos políticos protestaron en la UCV para que sigan las liberaciones
Venezuela
adolescentes
Liberan a 15 adolescentes que fueron detenidos mientras «jugaban» en Anzoátegui: los señalaban de «incitación al odio»
Venezuela
Pentágono usó avión con apariencia civil en ataque en el Caribe, según el NYT
EEUU