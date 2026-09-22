Presidente de Chile dice que Venezuela «tiene por delante una oportunidad histórica de reencontrarse con la democracia»

El presidente de Chile, José Antonio Kast, expresó su disposición para acompañar la transición democrática en Venezuela desde la Asamblea General de la ONU.

«Estamos reanudando nuestro relacionamiento con Venezuela. Bajo un nuevo liderazgo se han abierto puertas que estuvieron cerradas durante muchos años. Algunos nos dirán que no reconozcamos ese cambio, otros nos dirán que nos alineemos incondicionalmente con él. Chile no hace ni una cosa, ni la otra. Reconocemos la realidad como es, valoramos el cambio donde existe y ofrecemos acompañamiento», comentó Kast.

«Consideramos, que Venezuela tiene por delante una oportunidad histórica de reencontrarse con sus mejores tradiciones democráticas, con sus instituciones, con sus millones de hijos dispersos por todo el continente que sueñan con regresar a su patria», añadió

En este sentido, el mandatario chileno recalcó la disposición de su país para superar este proceso. «Ese camino será exigente y Chile manifiesta su disposición y quiere brindar la ayuda que ellos requieran en cada paso. Después de dos décadas de tensiones, América Latina quiere que esta historia termine bien», concluyó el mandatario con respecto a lo referente con Venezuela.