Juez federal ordenó detener la deportación del venezolano baleado por ICE en Texas

Un juez federal ordenó que se frene de manera temporal el proceso de deportación en contra del delivery venezolano baleado en plena calle de Texas, Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años.

El juez Orlando García emitió la resolución frena su deportación de manera inmediata bajo el argumento de que Wilber Garcés debe presentarse en una audiencia el próximo 30 de septiembre antes un juez federal, informó Univisión.

El caso llegó a la corte el 21 de septiembre, un día después del altercado. Wilber Garcés presentó la demanda en una Corte Federal y el juez Orlando García, fijo la fecha de audiencia.

El caso del venezolano ha estado envuelto en polémicas en contra del ICE, no solo por dispararle por la espalda sin que hubiera una amenaza que lo justifique, sino también por la forma en la que le negaron atención médica.

Tras el incidente lo trasladaron al Centro Médico Dell Seton de la Universidad de Texas. Sin embargo, a pesar de su estado de gravedad y que aún tenía la bala alojada le dieron el alta médica cuatro horas después y lo llevaron a un centro de detención. Esto agravó aún más su situación cuando perdió movilidad en la parte izquierda de su cuerpo, por lo que lo trasladaron nuevamente a un hospital tras las denuncias.