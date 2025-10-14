EEUU

Presas políticas de Venezuela fueron homenajeadas por Hillary Clinton y Georgetown University

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
En una ceremonia celebrada este martes, 14 de octubre, en el Instituto para la Mujer, la Paz y la Seguridad de la Universidad de Georgetown, la exsecretaria de Estado de EE UU Hillary Clinton, se entregó el prestigioso Premio Hillary Rodham Clinton a un grupo de mujeres venezolanas que han sido presas políticas.  
Georgetown University y Hillary Clinton rinden homenaje a las presas políticas de Venezuela / Cortesía: Universidad de Georgetown

En una ceremonia celebrada este martes, 14 de octubre, en el Instituto para la Mujer, la Paz y la Seguridad de la Universidad de Georgetown, la exsecretaria de Estado de EE UU Hillary Clinton, entregó el prestigioso Premio Hillary Rodham Clinton a un grupo de mujeres venezolanas, quienes fueron presas políticas.  

Contents

Este galardón, que se otorga anualmente, reconoce a mujeres que han demostrado valentía y liderazgo en la defensa de los valores democráticos. Puntualmente, en contextos de represión y violencia política.  

Leer Más

«Falta de valor nutricional y calidad»: El dardo de la ONU sobre los Clap y sus irregularidades
EN VIDEO: Delfines «recibieron» a los astronautas que estuvieron varados nueve meses en el espacio
Fin de una era en EEUU: Famoso restaurante Hooters se declaró en bancarrota

LEA TAMBIÉN: TRUMP CONFIRMÓ LA DESTRUCCIÓN DE UNA NUEVA LANCHA CON DROGAS FRENTE A LAS COSTAS DE VENEZUELA, HUBO SEIS MUERTOS

El galardón lo recibió en representación de todas las presas políticas, Daneli Hernández, hija de la defensora de derechos humanos Nélida Sánchez. También Rosa Virginia González, expresa política y activista social; Geraldine Afiuni, hija de la jueza María Lourdes Afiuni; y Sairam Rivas, defensora de derechos humanos, expresa política y actual coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. 

El homenaje se centró en las mujeres venezolanas que han enfrentado persecución, tortura y encarcelamiento por motivos políticos.  

Según el Foro Penal, hasta octubre de 2025 se contabilizaban 103 mujeres privadas de libertad por razones políticas en Venezuela.  

Durante el acto, Clinton elogió la determinación de estas mujeres por alzar su voz frente a un «régimen autoritario». Esto último, en alusión al chavismo, actualmente liderado por Nicolás Maduro.  

También destacó que su resistencia no solo representa una lucha por la libertad individual. También un símbolo de esperanza para millones de personas que anhelan justicia y democracia.  

La ceremonia fue organizada por el Georgetown Institute for Women, Peace and Security (GIWPS), dirigido por la exembajadora Melanne Verveer, y contó con la participación de figuras internacionales comprometidas con los derechos humanos.  

PREMIO HILLARY RODHAM CLINTON 

Los Premios Hillary Rodham Clinton se otorgan cada año en la Universidad de Georgetown a personas y organizaciones que han demostrado un compromiso excepcional con la defensa de los derechos de las mujeres. También a la promoción de la democracia y la paz global. 

En esta edición, también fueron reconocidas la premio Nobel de la Paz Maria Ressa, la escritora Anne Applebaum y las jóvenes estudiantes que lideraron las movilizaciones y protestas en Bangladesh.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Donante privado «muy rico» de Trump se ofreció a pagar salario de militares durante cierre de Gobierno en EEUU
EEUU
En una emotiva ceremonia, celebrada frente al histórico Hotel Cardozo, la ciudad de Miami Beach (EEUU) oficializó el cambio de nombre de una calle por el de la cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan, ganadora de cuatro Grammys. 
Miami Beach nombró una calle en honor a la cantante cubana Gloria Estefan
EEUU
Venezolana en Chile falleció después de que su expareja le cayó a martillazos
Mundo