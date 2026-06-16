Por un «pedido equivocado»: Mujer embarazada y su hermana lanzaron aceite hirviendo a trabajadora de restaurante

Una mujer que tenía nueve meses de embarazo y su hermana fueron acusadas de protagonizar una violenta agresión contra una empleada de un restaurante de pollo en Detroit (EEUU), luego de recibir presuntamente un pedido de comida equivocado.

De acuerdo con People, las autoridades las señalan de apuñalar a la trabajadora y arrojarle aceite hirviendo durante el incidente ocurrido el pasado 30 de mayo.

Las acusadas fueron identificadas como Kierianna Long y Brianna Long. Ambas enfrentan varios cargos graves relacionados con el ataque.

Según los fiscales citados por medios locales en las últimas horas, las dos habrían ingresado detrás del mostrador del establecimiento para confrontar a la empleada, de 23 años, tras percatarse del supuesto error en su orden de comida.

De acuerdo con la investigación, las hermanas persiguieron a la trabajadora por distintas áreas del restaurante mientras le lanzaban objetos como «ollas, sartenes y grasa caliente».

Las autoridades sostienen que Kierianna Long apuñaló a la víctima en el abdomen y, que durante la agresión, una de las acusadas incluso la amenazó de muerte.

After the sisters received the wrong food order from the 23-year-old worker, they began arguing with her and hopped behind the counter, prosecutors said, according to the outlet. The twisted siblings then threw items at the employee, hit her with pots and pans, and tried to… pic.twitter.com/5dbuG3LFfV — Kobby Nice (@kobbynice_) June 15, 2026

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA TRABAJADORA?

La empleada, una joven cuya identidad no ha sido revelada, sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser hospitalizada y sometida a una cirugía.

Según los reportes, logró escapar del local y refugiarse en el vehículo de un desconocido para pedir ayuda. Tras el incidente, las sospechosas huyeron del lugar. Aunque, posteriormente, fueron detenidas por la policía.

En tanto, ambas mujeres se declararon inocentes durante una audiencia preliminar celebrada el pasado 8 de junio. Sus abogados sostienen que fue la empleada quien comenzó lanzando los objetos. Además, aseguraron que el conflicto se intensificó después de una discusión por el pedido equivocado.

No obstante, Kierianna y Brianna Long fueron acusadas de «agresión con intención de asesinato». También de «agresión con intención de causar graves lesiones corporales y agresión con arma peligrosa».

Lo que se precisó, es que se les fijó fianzas de 100.000 y 25.000 dólares, respectivamente. Brianna, quien estaba embarazada de nueve meses, dio a luz cuatro días antes de su comparecencia ante el juez en relación con el apuñalamiento. Esto según informó ClickonDetroit.