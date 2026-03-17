VIDEO: ¿Por qué venezolanos con salvoconducto no podrían abordar vuelos en EEUU? Esto es lo que se sabe

La incertidumbre crece entre ciudadanos venezolanos que intentan regresar a su país desde Estados Unidos y denuncian que no pueden abordar vuelos si no poseen pasaporte vigente.

De acuerdo con Telemundo, en los últimos días, múltiples pasajeros han reportado que al menos Copa Airlines les negó el embarque pese a presentar un salvoconducto venezolano, un documento de emergencia emitido para permitir el retorno al país.

La situación ha generado alarma entre familias que, por diversas razones, no han podido renovar su pasaporte y dependen exclusivamente de este documento temporal.

Desde el mostrador de Copa Airlines, el personal asegura que la compañía no rechaza salvoconductos por decisión propia, sino que se rige por las regulaciones migratorias vigentes en cada país.

Hasta el momento, la aerolínea no ha ofrecido una declaración oficial que aclare por qué el documento es aceptado en algunos territorios y en Estados Unidos no.

Mientras tanto, decenas de venezolanos permanecen atrapados en un limbo migratorio, sin respuestas claras y con la urgencia de volver a casa.

¿QUÉ ES UN SALVOCONDUCTO?

El salvoconducto, emitido por consulados venezolanos o por la Cancillería en Caracas, está diseñado para un solo uso: permitir el retorno del ciudadano a Venezuela.

Sin embargo, varios viajeros aseguran que, aunque el documento es válido según las autoridades venezolanas, las aerolíneas no lo están aceptando en aeropuertos estadounidenses.

Aunque, por ahora, solo se tiene la confirmación de Copa Airlines y no otras aerolíneas que operan en EEUU.

LO QUE DICEN LOS AFECTADOS

Lo cierto, es que entre los afectados se encuentra Yelitza Pérez, quien afirma que solo posee una copia de su cédula y que con ese documento obtuvo el salvoconducto, pero aun así le negaron el abordaje. «No entiendo por qué no me dejaron subir al avión», lamentó según el mencionado medio de comunicación.

Pérez enfrenta una situación especialmente delicada: su esposo fue deportado en enero y ella quedó sola en Estados Unidos con sus dos hijas, una de un año y otra de nueve.

Sin posibilidad de renovar su pasaporte, optó por el salvoconducto siguiendo las indicaciones de su familia en Caracas.

«Mi mamá fue a la Cancillería y le dijeron que comprara el boleto con Copa, que ellos están aceptando el salvoconducto», explicó.

Sin embargo, al llegar al aeropuerto, la respuesta fue la contraria. Incluso después de consultar con Global, donde inicialmente le aseguraron que sí podía viajar, la negativa se mantuvo.

«Fuimos a averiguar con Global porque me dijeron que aceptaban salvoconducto. Ayer me dijeron que si y esta mañana cuando fuimos al aeropuerto nos dijeron que no», sostuvo.

Por su parte, Lorena Vargas Hernández, quien es abogada que defiende a los inmigrantes, asegura que Venezuela no rechaza admitir a los ciudadanos que desean regresar por propia voluntad a su tierra.

«Copa solo admite a cierta categoría de gente en ciertos países, pero en Estados Unidos, donde hay niños y mujeres varados en el aeropuerto les niega el abordaje», apuntó la abogada.