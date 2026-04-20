Por qué la reapertura del consulado venezolano en Nueva York genera temor y escepticismo en la diáspora

La posible reapertura del consulado de Venezuela en Nueva York (EEUU), cerrado desde marzo de 2019, genera una mezcla de expectativa, temor y escepticismo entre los más de 100 mil migrantes venezolanos que residen en el área triestatal.

Durante cinco años, la ausencia de servicios consulares dejó a miles sin posibilidad de renovar pasaportes, certificar documentos o demostrar legalmente su identidad, creando un limbo jurídico que afectó su movilidad, sus procesos migratorios e incluso los planes de quienes contemplaban «autodeportarse» ante el endurecimiento de las políticas migratorias.

Sin embargo, el anuncio de que las operaciones diplomáticas podrían reactivarse «en cuestión de semanas» no ha sido recibido como un alivio universal, de acuerdo con los testimonios obtenidos por El Diario NY.

Para una gran parte de los solicitantes de asilo y beneficiarios de protecciones humanitarias, acercarse a un consulado venezolano sigue siendo impensable.

De hecho, organizaciones como Venezuelan Immigrants Aid (VIA) advierten que interactuar con funcionarios enviados por el mismo sistema del cual huyeron podría interpretarse como «reavailment», es decir, como un acto de volver a acogerse a la protección del Estado que alegan los persiguió.

«Quienes han solicitado estas protecciones deberían mantenerse alejados de ese consulado», afirmó Niurka Meléndez, directora de VIA, recordando que miles de venezolanos en Nueva York esperan entrevistas o audiencias sin un documento de identidad válido.

EL TEMOR NO SOLO ES JURÍDICO

El temor no es solo jurídico, sino político. Para muchos, la reapertura simboliza la continuidad de un aparato estatal que consideran ilegítimo, pese a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

La desconfianza se alimenta de años de denuncias de violaciones de derechos humanos y de la experiencia fallida de 2019, cuando el gobierno interino de Juan Guaidó tomó las sedes consulares sin lograr restablecer los servicios.

«Todo fue una estafa», recordó José Camargo, quien asistió a un acto simbólico de reapertura que nunca se tradujo en trámites reales.

Aun así, existe un sector que ve en este proceso una oportunidad largamente esperada. Para quienes necesitan viajar, reunirse con familiares o avanzar en sus procesos migratorios, un pasaporte vigente podría significar un cambio radical.

Voces como la de Rubén Soria sostienen que, aunque los funcionarios sigan siendo «las mismas fichas» el chavismo, la supervisión estadounidense podría garantizar un funcionamiento más transparente.

Otros migrantes, como Leonel Flores, reconocen el potencial beneficio, pero insisten en que solo un cambio profundo en las estructuras del Estado venezolano podría devolver la confianza perdida.

Mientras tanto, la comunidad venezolana continúa creciendo aceleradamente en Nueva York, pasando de poco más de 15.000 personas en 2021 a estimaciones actuales que superan los 120.000 residentes en la región.

Para esta población diversa, fragmentada por experiencias migratorias y condiciones legales distintas, la reapertura del consulado no es una respuesta simple ni una solución inmediata. Es, más bien, un recordatorio de que la diáspora sigue atrapada entre la necesidad de documentos esenciales y el miedo a reencontrarse con las mismas instituciones que los obligaron a huir.