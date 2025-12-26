¿Por equivocación? Madre es arrestada en EEUU por abuso infantil tras agredir a menor en un crucero

Una madre de Minnesota (EEUU) fue arrestada en PortMiami tras protagonizar un violento incidente a bordo de un crucero Carnival, donde atacó a un menor de edad en un aparente caso de confusión.

De acuerdo con la información obtenida por People, la mujer, identificada como Paetra Ann Grandsberry, de 38 años, fue acusada de abuso infantil después de que el crucero, el Carnival Conquest, regresara de un viaje por las Bahamas.

Según lo precisado por el medio de comunicación, el hecho ocurrió la noche del pasado 21 de diciembre, cuando el crucero navegaba cerca del archipiélago.

Por medio del informe de arresto, se señaló que Grandsberry se encontraba visiblemente alterada mientras hablaba con el personal de seguridad del barco, asegurando que sus dos hijos habían sido agredidos por un grupo de adolescentes.

En medio de la conversación, vio a varios jóvenes corriendo por un pasillo y asumió que uno de ellos era responsable del ataque. Sin mediar palabra, la mujer se lanzó sobre el menor, lo derribó y sujetó por el cuello de la camisa.

Testigos indicaron que la madre incluso pidió a sus hijos que la ayudaran durante el forcejeo, aunque el adolescente logró liberarse y ponerse a salvo.

Más tarde, Grandsberry admitió a las autoridades que se había equivocado de persona. Afirmó que el joven no era quien había agredido a sus hijos.

Al llegar a Miami, agentes del Miami‑Dade Sheriff’s Office abordaron el crucero y detuvieron a Grandsberry, quien ahora enfrenta un cargo de abuso infantil sin causar daño grave.

En consecuencia, la mujer fue trasladada al Turner Guilford Knight Correctional Center para su procesamiento con una fianza de $2.500. En tanto, continúa la investigación sobre el presunto ataque inicial contra sus hijos.

¿QUÉ SE SABE DEL MENOR AGREDIDO?

Las autoridades señalaron que el menor no requirió atención médica y declaró que no había participado en ninguna pelea previa con los hijos de la mujer.

El niño identificó a Grandsberry en una rueda de reconocimiento fotográfica y compartió su versión con la policía. Afirmó que «estaba caminando al azar por el pasillo», cuando vio a un grupo de personas corriendo y se unió a ellos. Aseveró estar preocupado de que estuvieran huyendo de una amenaza percibida.

La víctima confirmó que mientras corría, Grandsberry «se le acercó corriendo por detrás, lo derribó al suelo, agarró por el cuello y levantó».