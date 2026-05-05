Por contaminación con samonella: retiran del mercado dos reconocidas marcas de papas fritas

Utz Quality Foods LLC anunció el retiro voluntario de ciertos lotes de papas fritas, de las marcas Dirty y Zapp’s, en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado, el retiro se realizó tras detectarse un posible riesgo en uno de los ingredientes utilizados en su elaboración. En concreto, salmonella.

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Asimismo, se precisó que la medida, coordinada con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), se aplica a nivel nacional y busca prevenir cualquier afectación a la salud pública.

La decisión se tomó luego de que la empresa fuera notificada sobre la posible contaminación de un lote de polvo de leche seca suministrado por California Dairies, Inc., empleado por un tercero en el proceso de producción.

Aunque las pruebas iniciales del ingrediente dieron negativo, Utz optó por retirar los productos «por precaución», siguiendo los protocolos federales.

La FDA publicó la lista completa de los lotes afectados en su portal web, con detalles como sabor, tamaño, fecha de vencimiento, código de lote y número de UPC para facilitar su identificación.

Los productos afectados incluyen presentaciones específicas de las marcas Dirty y Zapp’s distribuidas en distintos puntos del país.

La FDA recomienda a los consumidores no ingerir las papas fritas incluidas en el retiro y desecharlas de inmediato.

Comercios y distribuidores deben revisar inventarios y retirar cualquier lote señalado en el aviso oficial. Para ello, Utz habilitó la línea de atención 1-877-423-0149 para consultas sobre reembolsos o información adicional.

EL RIESGO DE LA SALMONELLA

La posible presencia de salmonella representa un riesgo considerable, especialmente para niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas.

La bacteria puede causar fiebre, vómitos, dolor abdominal y diarrea, y en casos graves derivar en complicaciones como infecciones articulares o cardíacas.

Aunque no se han reportado enfermedades asociadas a este retiro, las autoridades recalcan que la prevención es clave para evitar brotes y proteger a los consumidores.