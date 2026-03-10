Por asesinato en primer grado: Emitieron orden de captura contra el esposo de una venezolana en EEUU

Una orden de arresto por asesinato en primer grado fue emitida este lunes, 9 de marzo, contra Álvaro José Urbina Rojas, luego de que fiscales del Cuarto Distrito presentaran formalmente los cargos por la muerte de su esposa, la venezolana Jeusselem Elieth Genes Vitola, hallada sin vida dentro de una casa rodante en Utah (EEUU).

De acuerdo con la información de Telemundo, la orden contra Urbina Rojas fue emitida sin derecho a fianza y con autorización de extradición, lo que permite a las autoridades actuar en cualquier jurisdicción donde el sospechoso sea localizado.

Los documentos judiciales señalan que el caso está sustentado en evidencia de video, movimientos financieros, datos telefónicos y declaraciones de familiares, elementos que apuntan a un «incidente de presunta violencia doméstica».

La orden ya fue ingresada en la base nacional NCIC, lo que habilita a agencias policiales de todo Estados Unidos a colaborar en la búsqueda.

Investigadores creen que Urbina Rojas podría encontrarse actualmente al sur de California, por lo que el Departamento de Policía de Saratoga Springs pidió apoyo del público para dar con su paradero.

DESAPARICIÓN Y HALLAZGO DEL CUERPO

La desaparición de la pareja fue reportada el pasado 26 de febrero por familiares preocupados, luego de que ambos salieran rumbo al trabajo y no regresaran.

Durante la investigación por personas desaparecidas, detectives obtuvieron una orden de registro para inspeccionar una casa rodante propiedad de Urbina Rojas. Esta estaba ubicada en un centro de almacenamiento en Draper, en Utah. Fue allí —en la casa rodante— donde se produjo el hallazgo que transformó el caso en una investigación por homicidio.

Según los documentos de corte, citado por el mencionado medio, a Jeusselem Elieth Genes Vitola la encontraron dentro del remolque con trauma severo en la cabeza, las manos atadas con cinta y una cuerda alrededor del cuerpo.

Asimismo, la autopsia confirmó que la causa de muerte fue homicidio por trauma contundente y posible asfixia. Esto reforzó la hipótesis sobre un ataque violento de su propio esposo.

De hecho, la escena, de acuerdo con los investigadores, mostraba signos claros de sometimiento y agresión.

POSIBLE MÓVIL DEL CRIMEN

Los fiscales también revelaron posibles motivos detrás del crimen. Lo que se informó, es que la pareja enfrentaba problemas financieros y maritales. Además, la víctima habría manifestado su intención de divorciarse, lo que habría generado tensiones ellos.

Los documentos mencionan que Urbina Rojas mostraba «comportamientos de celos». También revisaba mensajes, rastreaba los movimientos de su esposa y mantenía un patrón de control sobre ella.

Un elemento adicional que llamó la atención de los investigadores fue el estado del vehículo de la víctima. Su Hyundai Santa Fe dejó de funcionar el 25 de febrero. Así lo confirmó un mecánico, quien detectó señales de posible sabotaje en el motor. Luego, se determinó, que Esa situación obligó a Genes Vitola a desplazarse con Urbina Rojas en su auto.

Según los fiscales, la situación con el carro podría haber facilitado que el sospechoso mantuviera control sobre los movimientos de la víctima en los días previos al crimen.