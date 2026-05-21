Máxima tensión: Trump habló del papel del portaaviones nuclear respecto a la decisión que tomará con Cuba

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aclaró este jueves, 21 de mayo, si el portaaviones nuclear que arribó durante las últimas horas en el Caribe tiene relación con la decisión que tomará con Cuba.

El mandatario norteamericano fue cuestionado si la llegada del portaviones estadounidense Nimitz busca intimidar al régimen cubano, una situación que negó.

«No, para nada. Cuba es un país fallido. Todo el mundo lo sabe. No tienen electricidad, no tienen dinero, no tienen prácticamente nada, no tienen comida. Y vamos a ayudarlos porque, ante todo, quiero ayudarlos», comentó Trump.

«No quiero hacerlo por razones humanitarias, pero tenemos a la población cubanoamericana, gran parte de ella viviendo en Miami y Florida. Es un grupo de gente estupenda, gente increíble, trabajadora, son grandes estadounidenses. Ellos querían que esto sucediera. Quieren volver a su país. Quieren ayudar a su país. Espero que se queden aquí, pero quieren volver. Quieren invertir en su país y, ya saben, ver si pueden revitalizarlo», agregó el mandatario.

Asimismo, Trump argumentó que durante 50 o 60 años otros presidentes de Estados Unidos «solo miraron» la situación de la isla bajo la dictadura castrista sin tomar acción.

«Otros presidentes han considerado esto durante 50 o 60 años, intentando hacer algo al respecto, y parece que seré yo quien lo haga, así que con gusto lo haré. Queremos abrir las puertas a los cubanoamericanos para que puedan regresar y ayudar», sentenció.

LLEGADA DEL PORTAVIONES

A final del año pasado, Washington ya envió otro portaviones, el USS Gerald Ford, al Caribe, donde acabó apoyando el operativo para capturar el pasado 3 de enero a Nicolás Maduro antes de poner rumbo a Medio Oriente, donde participó en la actual campaña contra Irán.

Por su parte, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, a mediados de 2025 el Nimitz ya apoyó durante cuatro meses la operación Martillo de Medianoche, a través de la cual EEUU e Israel bombardearon instalaciones clave del programa nuclear iraní el año pasado.

También participó después en operativos de ataque contra posiciones del Estado Islámico, en aguas somalíes.

Tras retornar a puerto en diciembre en la costa oeste de EEUU, el navío partió en dirección sur con el objetivo original de cruzar el estrecho de Magallanes para poder llegar después a su puerto base en Norfolk, en la costa este estadounidense.

En el trayecto, el Nimitz y su grupo de ataque realizaron ejercicios con las Fuerzas Navales de México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.