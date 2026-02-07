¡Polémica! Florida obliga a una mujer repetir el examen de licencia de conducir que lo aprobó en español

La decisión del estado de Florida (EEUU) de exigir que todos los exámenes de licencia de conducir se realicen únicamente en inglés a partir de este viernes, 6 febrero, desató una fuerte polémica, especialmente entre la comunidad hispana, cuando a una mujer la obligaron a repetir el examen que aprobó en español.

De acuerdo con Telemundo, se trata del caso de Daniela, una residente de Miami-Dade, quien pese a haber aprobado su examen en español a través de un administrador «autorizado», fue obligada a repetirlo sin previo aviso cuando acudió a recoger su licencia.

Entre lágrimas, relató que el personal le informó que había sido seleccionada aleatoriamente para una repetición obligatoria, tal como permite la ley estatal.

La normativa de Florida establece que cualquier persona que apruebe el examen teórico o práctico con un proveedor externo puede ser llamada a repetirlo en una oficina oficial del estado.

Hasta allí, el proceso, aunque engorroso, parecía manejable. El problema surgió cuando Daniela descubrió que no había citas disponibles para ese mismo día. Además, que desde este viernes, los exámenes solo se ofrecerían en inglés.

Esto la deja en un limbo burocrático. Su indignación se debe porque aprobó el examen, cumplió con los requisitos, pero ahora deberá aprender inglés para volver a presentarlo si quiere superarlo con éxito.

¿POR QUÉ REPETIR EL EXAMEN?

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida justificó el cambio como una medida para mejorar la seguridad vial.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó la reforma como “buena” y argumentó que los conductores deben ser capaces de leer las señales de tránsito.

En este sentido, varios funcionarios estatales respaldaron esta postura, asegurando que la uniformidad lingüística en los exámenes contribuirá a carreteras más seguras.

CONTROVERSIA

Sin embargo, organizaciones de verificación como PolitiFact señalan que no existe evidencia que respalde esa afirmación de las autoridades estatales.

Dicen que no encontraron estudios académicos ni informes gubernamentales que indiquen, que quienes toman el examen en otro idioma, representen un mayor riesgo.

Además, advierten que la medida podría tener un efecto contrario al deseado. Es decir, aumentar el número de personas que conducen sin licencia debido a la barrera del idioma. Especialmente, en un estado donde más del 20 % de la población habla español como lengua principal.

Lo cierto, es que el caso de Daniela refleja el impacto humano de una política que, aunque presentada como una reforma técnica, afecta de manera importante a comunidades inmigrantes.

Sobre todo, tomando en cuenta que el automóvil no es un lujo, sino una herramienta esencial para trabajar. También llevar a sus hijos a la escuela o cumplir con trámites básicos.

La transición abrupta al inglés obligatorio no solo complica la vida de quienes ya estaban en proceso de obtener su licencia, sino que también abre un debate más amplio sobre inclusión, acceso y el papel del idioma en los servicios públicos de un estado tan diverso como Florida y con fuerte presencia hispana.