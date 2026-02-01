Examen para obtener la licencia de conducir en Florida será solo en inglés a partir de esta fecha

Florida es uno de los estados con mayor población de gente de habla hispana, sobre todo al sur de la entidad, por eso es común escuchar a la gente hablando español en las calles de ciudades como Miami; no obstante, el gobierno estatal tomó una decisión que podría a afectar a miles de personas.

A partir del viernes 6 de febrero todos los exámenes, teóricos y prácticos, para obtener la licencia de conducir en Florida, estarán disponibles únicamente en inglés.

Así o informó esta semana el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés).

HASTA AHORA HABÍA MÚLTIPLES IDIOMAS DISPONIBLES

Anteriormente, el estado ofrecía exámenes para la mayoría de las licencias de conducir no comerciales en múltiples idiomas; mientras que los exámenes para el permiso de aprendiz comercial y la licencia de conductor comercial solo estaban disponibles en inglés y español.

El mencionado ente informó que realizaron actualización del sistema de pruebas de licencias de conducir en todo el estado para implementar este cambio y señaló que los servicios de traducción de idiomas ya no se permitirán para los exámenes teóricos o prácticos. Además, los exámenes impresos en idiomas distintos al inglés serán eliminados, de acuerdo a lo reseñado por el medio local Telemundo 51.

«El FLHSMV sigue comprometido a garantizar la seguridad vial para todos los floridanos y visitantes mediante la promoción de una comunicación clara, el entendimiento de las leyes de tránsito y un comportamiento responsable al conducir,» expresó una misiva del departamento vial.

LO QUE LLEVÓ A TOMAR LA DECISIÓN

Esta medida surge después de un fatal accidente ocurrido en agosto de 2025 en la autopista Turnpike de Florida, el cual involucró a un conductor de un camión remolque, originario de India, lo cual atrajo la atención nacional.

Tras el accidente, el Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo que California, Washington y Nuevo México perderían financiamiento federal si no aplicaban requisitos de competencia en inglés para conductores de camiones comerciales.