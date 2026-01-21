EEUU

Polémica en Nueva York: Víctima de Epstein envía carta con grave denuncia al tribunal a cargo del caso

Haley Robson, una de las víctimas del caso del magnate pedófilo Jeffrey Epstein, envió una carta a tribunales / Archivo

La presión sobre el Departamento de Justicia de Estados Unidos volvió a intensificarse, luego de que Haley Robson, una de las sobrevivientes del caso del depredador sexual fallecido Jeffrey Epstein, denunciara públicamente lo que catalogó como una falta de transparencia en la publicación de los archivos relacionados con el magnate. 

En una carta enviada este martes, 20 de enero, a un tribunal de Nueva York, Robson calificó como «secretismo» el incumplimiento del mandato legal que obliga a divulgar íntegramente los documentos, una orden aprobada por el Congreso y respaldada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a finales de 2025. 

«Como sobrevivientes, este incumplimiento no es meramente procesal, sino profundamente personal. El incumplimiento continuo perpetúa el mismo secretismo que permitió que estos crímenes continuaran sin control durante años», dice la carta citada por la agencia de noticias EFE que Haley Robson, una de las mujeres que ha denunciado haber sido víctima de la red de pedofilia de Epstein, envió a un tribunal del distrito sureste de Nueva York. 

En su misiva, la sobreviviente también señaló que la tardanza del Departamento de Justicia envía un mensaje devastador: que la ley sigue sin alcanzar a los individuos ricos y poderosos involucrados en el caso.  

Según Robson, la ausencia de una publicación completa de los archivos «refuerza un mensaje de dolor y demasiado familiar de que la ley no tiene alcance sobre los individuos ricos y poderosos cuyas acciones provocaron estos crímenes». 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que sigue avanzando en la revisión de todos los archivos / Archivo

¿QUÉ DICE EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA?  

La semana pasada, el Departamento de Justicia aseguró que continúa revisando el material pendiente, aunque evitó ofrecer una nueva fecha para su divulgación. 

La institución argumentó que el «gran volumen» de documentos —más de dos millones en total— hace que la tarea sea compleja y requiera tiempo adicional.  

En una comunicación oficial, se señaló que ha logrado «avances sustanciales» y que su prioridad es cumplir con la ley sin comprometer la privacidad de las víctimas. 

DOCUMENTOS DE EPSTEIN PUBLICADOS  

Hasta ahora, solo unos 12.000 documentos han sido publicados, una fracción mínima del total exigido por la legislación, cuyo plazo venció el pasado 19 de diciembre. 

La controversia se suma a un año políticamente tenso para la administración Trump, marcado por la reaparición de archivos filtrados por congresistas demócratas que mencionan al presidente en relación con Epstein y sugieren que habría tenido conocimiento de los crímenes del magnate.  

La falta de transparencia en la publicación de los archivos amenaza con reavivar el debate público sobre la responsabilidad institucional y la influencia de figuras poderosas en el caso. 

