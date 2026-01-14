Polémica en EEUU: Le fracturó el cráneo a una niña judía tras atacar a piedras un autobús escolar

Un reciente ataque con piedras en la autopista de peaje de Nueva Jersey (EEUU) dejó gravemente herida a una niña de tercer grado y llevó a la detención de un hombre señalado por múltiples incidentes similares en la zona.

De acuerdo con ABC7, la menor sufrió una fractura de cráneo cuando la piedra atravesó la ventana del autobús escolar en el que viajaba junto a sus compañeros, quienes regresaban de una excursión al Liberty Science Center.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que la niña fue sometida a cirugía y se encuentra en proceso de recuperación.

En tanto, la Policía Estatal de Nueva Jersey identificó al sospechoso como Hernando Garciamorales, de 40 años y residente de Palisades Park.

El hombre terminó arrestado el sábado en relación con el ataque ocurrido el 7 de enero en la New Jersey Turnpike, en dirección norte. Según el reporte oficial, una piedra de gran tamaño impactó directamente una de las ventanas del autobús, hiriendo a la estudiante y generando alarma entre los demás niños y el personal escolar.

El alcalde de Teaneck, Mark J. Schwartz, informó que la menor fue operada el jueves y su evolución es positiva.

“La niña estará bien. Fue operada por una fractura de cráneo y se está recuperando”, declaró al New York Post.

La escuela judía Yeshivat Noam, a la que pertenece la estudiante, confirmó que el grupo regresaba de una actividad educativa cuando ocurrió el ataque, lo que ha generado preocupación entre padres y docentes.

¿QUÉ MÁS SE SABE DEL SOSPECHOSO?

Garciamorales fue localizado en un campamento del Old Croaker County Park, en el condado de Bergen, y trasladado a la cárcel del mismo condado, donde permanece detenido a la espera de comparecer ante un juez.

En su contra pesan múltiples cargos, entre ellos agresión agravada, posesión de un arma con fines ilegales, poner en peligro el bienestar de un menor, daños criminales, resistencia al arresto y obstrucción del paso.

Las autoridades también investigan su posible relación con otros ataques similares registrados en carreteras del norte del estado.

ALIVIO E INVESTIGACIÓN

De momento, la comunidad educativa y local ha expresado alivio por la rápida actuación policial. El director de Yeshivat Noam, el rabino Chaim Hagler, agradeció la coordinación entre las autoridades y los organismos comunitarios, destacando que la seguridad de los estudiantes es la prioridad absoluta.

“Estamos profundamente agradecidos por la respuesta rápida y coordinada. Y por la excelente comunicación entre las fuerzas del orden, los funcionarios electos y las organizaciones comunitarias”, afirmó. “Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad de nuestros niños”, sostuvo.

Aunque la policía descartó motivaciones de odio en el ataque, la investigación continúa para determinar el alcance de los incidentes atribuidos al sospechoso. También para reforzar la seguridad en las rutas escolares de la región.