El retorcido plan de un hombre para asesinar a su padre y la dura condena que recibió tras ser descubierto

La justicia del condado Ocean, en Nueva Jersey (EEUU), dictó cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional contra Mark J. Austin, de 34 años, tras concluir que contrató a un sicario para asesinar a su propio padre.

De acuerdo con medios locales, la sentencia fue anunciada el jueves por la Fiscalía local, culminando un proceso judicial que se extendió por años y reveló uno de los crímenes familiares más estremecedores registrados en Brick Township.

Austin había sido declarado culpable en octubre de 2025 por homicidio y posesión ilegal de un arma, luego de un juicio que se prolongó durante cinco semanas.

El caso se remonta al 7 de septiembre de 2019, cuando agentes del Departamento de Policía de Brick Township acudieron a una vivienda en Acorn Drive y encontraron el cuerpo de Mark Richard Austin, de 55 años, tendido en un sofá.

La autopsia determinó que había muerto tras ser brutalmente golpeado. La investigación policial rápidamente apuntó a un crimen planificado, y las sospechas recayeron sobre el hijo de la víctima y un cómplice identificado como Jeray Melton, también de 34 años y residente de Salem City.

LE PAGÓ PARA QUE MATARA A SU PADRE

De acuerdo con los fiscales, Austin y Melton conspiraron para cometer el asesinato y fueron arrestados el 13 de septiembre de 2019, apenas seis días después del hallazgo del cuerpo.

Las autoridades determinaron que Austin había acordado pagarle a Melton hasta 50.000 dólares para que ejecutara el crimen, aunque el motivo exacto nunca quedó claro.

Melton se declaró culpable de homicidio agravado en febrero de 2020 ante el juez Guy P. Ryan y permanece a la espera de sentencia. Mientras que Austin fue acusado formalmente por un gran jurado en octubre de 2021.

¿POR QUÉ LO MATÓ?

Según los registros judiciales, Austin también llevó a Melton de regreso a Salem City y se deshizo de su ropa ensangrentada.

En una entrevista con detectives en 2019, Melton dijo que el motivo surgió de una aperente deuda de entre $ 7.000 y $ 8.000 que el padre de Austin le debía. Aunque no está claro si esta versión se confirmó.

SIN CLEMENCIA

Esta sentencia subraya la naturaleza calculada y despiadada de los crímenes de Austin. Al orquestar el asesinato de su propio padre, Austin perdió todo derecho a solicitar clemencia al Tribunal. Así lo declaró el fiscal del condado de Ocean, Bradley D. Billhimer.

“La cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional refleja la gravedad de los delitos cometidos. Genera responsabilidad permanente y garantiza que Austin nunca más tendrá la oportunidad de dañar a otro ser humano”, añadió.