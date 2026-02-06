Polémica en EEUU: El video de Trump comparando a Obama y su esposa con unos monos que está dando de qué hablar

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a estar en el centro de la polémica luego de publicar un video en su red Truth Social donde aparecen el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, caracterizados como unos monos.

El video en cuestión trata sobre un supuesto hackeo a las máquinas de votación. Sin embargo, la polémica llega en los últimos segundos cuando sale la cuestionada escena.

Desde 2020 Trump denuncia la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting System en las elecciones presidenciales de 2020 en las que el demócrata Joe Biden se impuso a Trump.

No obstante, se desconoce por qué Trump incluyó a los Obama caracterizados como monos en el clip.

CRÍTICAS AL SISTEMA ELECTORAL

En otro mensaje, Trump lanzó fuertes críticas al sistema electoral en Estados Unidos. «Las elecciones estadounidenses están amañadas, robadas y son el hazmerreír de todo el mundo. O las arreglamos, o dejaremos de existir», indicó.

Por lo cual, le hizo tres peticiones a todos los Republicanos:

Todos los votantes deben mostrar su identificación de votante. Todos los votantes deben mostrar comprobante de ciudadanía estadounidense para registrarse para votar. No se permiten las votas por correo (excepto por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje).

La Cámara votará la próxima semana para exigir verificación de ciudadanía e identificación con fotografía para votar.