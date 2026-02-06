EEUU

Polémica en EEUU: El video de Trump comparando a Obama y su esposa con unos monos que está dando de qué hablar

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a estar en el centro de la polémica luego de publicar un video en su red Truth Social donde aparecen el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, caracterizados como unos monos.

Contents

El video en cuestión trata sobre un supuesto hackeo a las máquinas de votación. Sin embargo, la polémica llega en los últimos segundos cuando sale la cuestionada escena.

Leer Más

Pdvsa anunció retorno de buque petrolero a aguas venezolanas tras «operación conjunta» con EEUU
¿Adiós a los vuelos «baratos»? Aerolínea low cost ejecuta plan drástico para no irse a la quiebra en EEUU
Canciller rechazó la ‘Ley de Enemigos Extranjeros’ que invocó Trump: «Criminaliza a la migración venezolana»

Desde 2020 Trump denuncia la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting System en las elecciones presidenciales de 2020 en las que el demócrata Joe Biden se impuso a Trump.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: EXALCALDE DE MÉRIDA, CARLOS GARCÍA, FUE TRASLADADO A UN HOSPITAL POR EL ICE DEBIDO A UNA DESCOMPENSACIÓN

No obstante, se desconoce por qué Trump incluyó a los Obama caracterizados como monos en el clip.

CRÍTICAS AL SISTEMA ELECTORAL

En otro mensaje, Trump lanzó fuertes críticas al sistema electoral en Estados Unidos. «Las elecciones estadounidenses están amañadas, robadas y son el hazmerreír de todo el mundo. O las arreglamos, o dejaremos de existir», indicó.

Por lo cual, le hizo tres peticiones a todos los Republicanos:

  1. Todos los votantes deben mostrar su identificación de votante.
  2. Todos los votantes deben mostrar comprobante de ciudadanía estadounidense para registrarse para votar.
  3. No se permiten las votas por correo (excepto por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje).

La Cámara votará la próxima semana para exigir verificación de ciudadanía e identificación con fotografía para votar.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

venezolano
Murió un repartidor venezolano en Chile tras ser arrollado cuando entregaba un pedido
Mundo
Porras
La petición que hizo Baltazar Porras a los venezolanos que implica a los presos políticos y las vigilias
Venezuela
Zapatero
El País: Rodríguez Zapatero llegó a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez, Capriles, Stalin González y Enrique Márquez
Mundo