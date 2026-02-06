EN VIDEO: Exalcalde de Mérida, Carlos García, fue trasladado a un hospital por el ICE debido a una descompensación

Gaby Duarte, esposa de Carlos García, informó que el exalcalde de Mérida tuvo un episodio de salud, por el que terminó en la emergencia de un hospital en Estados Unidos, donde se encuentra detenido por autoridades migratorias.

«El día de ayer Carlos fue trasladado a una sala de emergencia de un hospital por presentar un cuadro de deshidratación y vómito. Fue atendido y ahora se encuentra estable», dijo en un mensaje divulgado en redes sociales.

En esta línea, transmitió la angustia que vive la familia actualmente. «Como familia no podemos dejar de sentir la preocupación por su estado de salud mientras sigue detenido».

«Confiamos en que seguirá recibiendo la atención médica adecuada y necesaria. También queremos agradecer por todas las muestras de solidaridad, de oraciones, de amor, que nos han dado en estos días tan difíciles», acotó.

Asimismo, resaltó la importancia de seguir alzando la voz por este caso. «Hay momentos en los que el silencio pesa más que las palabras. Y otros en los que hablar no es una opción, sino una necesidad».

«Como familia, seguimos esperando una pronta respuesta al recurso de habeas corpus, que permita que Carlos pueda continuar su proceso de asilo en libertad. Además, ya tiene fijada su primera audiencia ante la Corte de Inmigración el próximo 10 de febrero», concluyó.