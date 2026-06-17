VIDEO: Trump lanzó contundente amenaza contra cárteles de México: «La presidenta está muy asustada»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles, 17 de junio, que el narcotráfico controla a México y los grandes capos continúan utilizando la frontera sur para introducir drogas a su país.

«Ahora vamos a centrarnos en el tráfico terrestre, ya que las drogas llegan a través de México, un país que ha perdido el control de su territorio. Los cárteles controlan México, y es triste; la presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) es una mujer muy buena, pero está muy asustada. Los cárteles de la droga controlan totalmente México», declaró Trump durante una conferencia en el marco de la cumbre de G7, en Francia.

El presidente estadounidense afirmó además que, según cifras de su administración, el tráfico de drogas por vía marítima habría disminuido en un 97 %, mientras que las rutas terrestres registrarían una reducción superior al 60 %.

En relación con estos datos, aseguró que su estrategia de seguridad en el Pacífico y Caribe tuvo un impacto significativo en el flujo de estupefacientes hacia su país.

Al cierre de su participación en el G7, Trump reiteró que el combate a los cárteles seguirá siendo una prioridad de su política exterior y de seguridad.

🇺🇸🇲🇽 Donald Trump amenaza a México: “Ahora vamos a ir y enfocarnos en la tierra… México ha perdido el control de su país. Los cárteles controlan México. La presidenta es una mujer muy asustada”. pic.twitter.com/23HaPwrZst — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 17, 2026

NUEVAS ALIANZAS

Trump destacó, además, que los líderes del G7 alcanzaron consensos para fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico.

Indicó que los países participantes firmaron una declaración conjunta sobre inmigración ilegal, la primera de este tipo dentro del mecanismo multilateral.

Asimismo, aseguró que también se suscribieron acuerdos para intensificar la coordinación contra el tráfico de drogas, fenómeno que calificó como una problemática grave que requiere mayores esfuerzos conjuntos entre las naciones participantes.