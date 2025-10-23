Insólito caso: Comió en un restaurante y cuando le cobraron dijo que la cuenta la pagaría «su esposo» el rapero Eminem

Las autoridades estadounidenses detuvieron esta semana a una mujer de 54 años, identificada como Jennifer Kleber, por negarse a pagar una cuenta de restaurante y afirmar que el rapero Eminem se haría cargo del gasto.

De acuerdo al medio especializado TMZ, este insólito caso ocurrió el lunes en el local Darrell’s Dog Gone Good Diner de Silver Springs. Kleber se sentó a comer y pidió tostadas francesas, una hamburguesa con tocino y queso, un refresco y una leche con chocolate.

Kleber comió sin mayores irregularidades, pero la situación escaló cuando los meseros le llevaron la cuenta. La mujer debía cancelar una deuda de 27,55 dólares, pero alegó que no tenía suficiente dinero.

Los empleados del local intentaron razonar con Kleber, pero no tuvieron éxito y llamaron a la policía. Durante el interrogatorio, la mujer sorprendió a todos al asegurar que Marshall Bruce Mathers III, nombre real de Eminem, era su esposo.

KLEBER Y EMINEM

La mujer insistió a los oficiales que el rapero se haría cargo de la factura en el restaurante. Incluso, sostuvo que Eminem ya había pagado sus cuentas en ocasiones previas, puesto que es un «hombre con dinero ilimitado».

En medio del interrogatorio, el gerente del restaurante reconoció a Kleber y la acusó de intentar comer sin pagar en otras ocasiones. Así pues, las autoridades descubrieron que no era la primera vez que intentaba engañar a los empleados del local.

Los policías, como era de esperar, no creyeron la historia y detuvieron a Kleber por el delito de estafa a un establecimiento, un cargo menor en el estado de Florida. Luego fue recluida en la Marion County Jail.