Planeaba asesinar al vicepresidente JD Vance con un fusil automático, así lo descubrieron

La seguridad en torno al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, volvió a quedar bajo escrutinio tras la detención de Shannon Mathre, un hombre de 33 años acusado de planear su asesinato utilizando un fusil automático M14.

De acuerdo con lo reseñado por ABC News y otros medios estadounidenses, un gran jurado federal imputó a Mathre por amenazar con “quitarle la vida y causarle daños físicos” a Vance durante una visita oficial a Ohio en enero, según informó el Departamento de Justicia.

Lo que se precisó, es que la gravedad de la amenaza llevó a una rápida intervención del Servicio Secreto, que procedió a su arresto el viernes.

De acuerdo con la acusación, Mathre manifestó su intención de localizar al vicepresidente y asesinarlo con su arma automática, aunque las autoridades no precisaron el contexto en el que se emitió la amenaza.

Durante la investigación, los agentes encontraron además “múltiples archivos digitales con materiales de abuso sexual infantil” en posesión del detenido, lo que añade nuevos cargos a su situación judicial.

Mathre compareció ante un juez federal del Distrito Norte de Ohio y permanecerá bajo custodia hasta su audiencia de detención programada para el 11 de febrero.

SEGURIDAD DE VANCE

El caso se suma a una serie de incidentes recientes que han puesto a prueba los protocolos de seguridad en torno a Vance. A principios de enero, un individuo intentó irrumpir en la residencia del vicepresidente en Cincinnati, golpeando las ventanas con un martillo en plena madrugada.

En ese momento, ni Vance ni su familia se encontraban en la vivienda. El sospechoso —un hombre de 26 años— fue detenido por la Policía de Cincinnati tras causar daños en la propiedad y vehículo del Servicio Secreto.

Tras aquel episodio, Vance agradeció públicamente la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, criticó la cobertura mediática del incidente, señalando que su prioridad es proteger a sus hijos de la exposición pública.

El Servicio Secreto confirmó que la residencia estaba desocupada y los agentes detectaron el intento de intrusión poco después de la medianoche del 5 de enero. En ese momento, escucharon un fuerte ruido y encontraron al sospechoso rompiendo una ventana.

La residencia familiar de Vance fue adquirida en 2018 por alrededor de 1,4 millones de dólares. Se ubica en el histórico barrio de East Walnut Hills, en Cincinnati.

Lo cierto, es que los dos incidentes ocurridos en menos de un mes han reavivado la preocupación sobre la seguridad de los altos funcionarios estadounidenses. También la creciente frecuencia de amenazas contra figuras públicas.

Mientras avanza el proceso judicial contra Mathre, las autoridades continúan evaluando posibles ajustes en los protocolos de protección del vicepresidente.