¿Planea construir una base militar en Venezuela? Las declaraciones de Trump que están dando de qué hablar

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta construir una base militar en Venezuela

«Estamos considerando hacer muchas cosas. Nos estamos llevando muy bien, como saben, y Venezuela ha sido una gran situación», contestó Trump cuando le preguntaron si van a construir una base en Venezuela o en Sudamérica.

Estas declaraciones las ofreció a su salida de la Casa Blanca, desde donde se dirigirá rumbo a Texas y Oklahoma. Asimismo, el mandatario volvió a asegurar que los venezolanos están felices con la situación actual.

«La gente está feliz, y yo estoy muy feliz, y estamos tomando mucho petróleo, y tenemos una gran relación», afirmó.

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«Venezuela está ganando mucho dinero, y nosotros también. Vamos a empezar a llenar nuestras reservas estratégicas nacionales con el petróleo venezolano por muy poco dinero, y va a ser genial», indicó.

Desde hace semanas, Trump viene destacando su buena relación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El jefe de Estado, incluso, sostuvo una reunión con ella en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Asimismo, se ha mostrado cauteloso con el tema de las elecciones.