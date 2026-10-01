El perlazo de Donald Trump sobre las elecciones presidenciales en Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que están ganando mucho dinero con Venezuela y aseguró que aún es muy pronto para que se celebren elecciones presidenciales.

Durante una entrevista con Time, Trump resaltó el tema electoral: «Podrían celebrar elecciones». No obstante, de inmediato reculó aclarando que quiere eso aunque cree que ahora «está demasiado crudo».

«Hablaría con ella sobre eso, pero habrá elecciones. Ahora mismo es un tema muy delicado, sabes que creo que es demasiado pronto. Así que Exxon y Chevron, todas las grandes petroleras se están instalando», indicó.

Asimismo, se refirió a su relación con Delcy Rodríguez. «Tenemos una muy buena relación. Estamos atrayendo a las grandes compañías petroleras», dijo.

En esta línea, señaló los grandes negocios que está haciendo con su gobierno. «Estamos extrayendo una enorme cantidad de petróleo. Pronto llenaremos nuestras reservas nacionales, las reservas estratégicas nacionales. Tenemos una muy buena relación. Cuando el presidente Bush derrotó a Irak, despidieron a todo el mundo. No había nadie que lo dirigiera. Yo hice lo contrario. No despedí a la policía. No despedí a los ejércitos. No despedí a nadie. Y Delcy era quien estaba al mando. Trabajamos bien juntos. Incluso ahora».