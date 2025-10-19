EEUU

EEUU anunció nuevo bombardeo a lancha en el Caribe, murieron tres supuestos miembros del ELN

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth reveló este domingo un video que muestra un nuevo bombardeo en el Caribe, esta vez contra una lancha colombiana.

«El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur», dijo Hegseth en un mensaje divulgado a través de su cuenta de X (Twitter).

En el video se puede ver como la lancha navegaba y casi de manera inmediata resultó envuelta por una gran explosión. «Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos».

«Durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales, se encontraban tres narcoterroristas a bordo. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida», precisó.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: BARANDA DE GRADAS COLAPSÓ DURANTE UN PARTIDO DE FÚTBOL ESCOLAR, HUBO AL MENOS CINCO HERIDOS

De igual forma, volvió a justificar los bombardeos de Estados Unidos al comparar a los grupos narcotraficantes de la región con los terroristas del medio oriente.

«Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo», indicó.

Por lo que advirtió que Estados Unidos seguirá bombardeando a estas embarcaciones en el Caribe. «El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda», concluyó.

