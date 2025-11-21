EEUU

Pete Hegseth habló del “abanico de opciones” respecto al Cartel de los Soles y su designación como organización terrorista

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth / Archivo.

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), que entrará en vigor el próximo 24 de noviembre, abre un “amplio abanico de nuevas opciones” para que el gobierno estadounidense actúe contra Nicolás Maduro. 

Contents

En una entrevista concedida a One America News, Hegseth afirmó que Maduro “no es un líder legítimamente electo de Venezuela” y que está “involucrado en narcotráfico y acusado formalmente” por las autoridades estadounidenses. 

Leer Más

Gobierno de Maduro ahora emitió «alerta máxima de viaje» a EEUU alegando que en ese país «no existen los DDHH»
La denuncia de los abogados de venezolanos contra la Corte Suprema de El Salvador: Son más de 200 detenidos
La alternativa de asilo para migrantes venezolanos tras la revocación del TPS

LEA TAMBIÉN: «YO HABLO CON TODO EL MUNDO«: TRUMP SIGUE DISPUESTO PARA CONVERSAR CON MADURO

“Esto le da más herramientas a nuestro departamento para ofrecer opciones al presidente” de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró Hegseth.  

El Cartel de los Soles, según el Departamento de Estado de EEUU, es señalado de utilizar las estructuras del Estado venezolano —incluyendo el ejército, los servicios de inteligencia y el poder judicial— para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Además, se le vincula con otras organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.  

Con esta nueva clasificación, Estados Unidos —según funcionarios de la administración Trump— podría intensificar sanciones, congelar activos, y justificar operaciones encubiertas o abiertas militarmente contra miembros del Cartel de los Soles. 

TRUMP DICE QUE SE PUEDE CONVERSAR  

En tanto, Trump, volvió este martes, 18 de noviembre, a mencionar la posibilidad de iniciar un diálogo con Nicolás Maduro. 

Durante una rueda de prensa, un reportero le preguntó si ya había conversado con Maduro, a lo que el mandatario estadounidense respondió: «No». 

«Él quiere hablar, sí. Estoy dispuesto a hablar. Yo hablo con todo el mundo», añadió, al tiempo que recalcó que todavía no han tenido ningún diálogo. «Él quiere hacerlo», comentó. 

En esta línea, hizo énfasis en las malas relaciones diplomáticas que han tenido ambos países en los últimos años. «Nos trataron muy mal. Mandaron a toda su población carcelaria a los Estados Unidos y los estamos sacando rápidamente», dijo. 

Asimismo, volvió a responsabilizar a Maduro por el narcotráfico hacia su país. «Envía drogas a Estados Unidos y otras cosas». «Nos trató mal», insistió. 

“No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, enfatizó Trump, en alusión a una posible intervención militar.  

OPERACIÓN LANZA DEL SUR  

Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión bilateral, marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, bajo la operación denominada “Lanza del Sur”.  

La “Operación Lanza del Sur” es una ofensiva militar liderada por el Comando Sur y la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, con el objetivo de expulsar a los llamados narcoterroristas del hemisferio occidental y reforzar la seguridad regional.   

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO VIRAL: La impactante nueva apariencia de Anuel AA que preocupa a sus fans, suspende conciertos en España
Caraota Show
Venezolana perdió ciudadanía estadounidense tras acusación de fraude contra importante programa de salud
EEUU
Primero Justicia dio detalles de la excarcelación de Macario González
Primero Justicia dio detalles de la excarcelación de Macario González
Venezuela