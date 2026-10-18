 Pescaba en un parque de Florida cuando fue sorprendido por un caimán que lo arrastró al fondo del lago

Los asistentes al Parque Memorial Dr. Bradford en Winter Garden, Florida (EEUU) quedaron impresionados este viernes 16 de octubre, cuando un hombre de 71 años murió tras ser atacado por un caimán, mientras pescaba.

Según informaron las autoridades locales, Steven Hamilton estaba pescando en el lago de un parque, cuando lo atacó un caimán, que lo arrastró al fondo del agua.

Así lo dijeron varios testigos, según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, en un comunicado.

El Departamento de Policía de Winter Garden también confirmó el incidente en otro comunicado. Dijo que las autoridades atraparon y mataron al caimán de aproximadamente 3,6 metros de largo.

La comisión afirmó que «las lesiones graves causadas por caimanes son poco frecuentes en Florida».

Sin embargo, el reporte de NBCNews publicó que, en junio, una mujer de 31 años murió después de que un caimán le arrancara un brazo de un mordisco y le atacara el otro en el cercano Bosque Estatal Little Big Econ.

“Manténganse siempre alerta a su entorno. Manténganse siempre a salvo”, declaró el capitán de policía de Winter Garden, Michael Mason, a los periodistas.

“Respeten la fauna local y mantengan la distancia. Aunque parezca dócil, como el emblema de Florida, puede ser peligrosa”, agregó.

Mason animó a los testigos del incidente a ponerse en contacto con las autoridades. Les pidió dar su versión de los hechos, en la investigación que iniciaron por este caso.

Según datos del estado de Florida, las dos muertes registradas en 2026 elevan a 34 el número total de personas fallecidas por ataques de caimanes desde 1948.

Entre las víctimas anteriores figuran una mujer de 61 años que cayó de su canoa tras ser embestida por un caimán en 2025. Además, una viuda de 85 años que fue arrastrada fuera de su jardín por un caimán mientras paseaba a su perro en 2023.