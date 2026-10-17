TRAGEDIA EN FLORIDA: Hallaron sin vida al músico venezolano Gus Ormo dentro de una piscina y en circunstancias «sospechosas»

Las autoridades policiales de Estados Unidos hallaron sin vida el viernes al músico venezolano Gustavo Enrique Ormo, reconocido en el medio artístico como «Gus Ormo», en el área de la piscina de un inmueble en la ciudad de Weston, Florida.

Aunque las primeras alertas señalaron un presunto ahogamiento, los organismos de seguridad abrieron una investigación penal debido a los elementos «sospechosos» que rodean el hecho.

La hermana del artista, Antonietta, confirmó la identidad de la víctima en declaraciones ofrecidas a la cadena Telemundo 51. La familiar expresó el profundo dolor que embarga a los suyos ante este acontecimiento y aseguró que desconocen por completo las causas que provocaron el deceso del músico.

Reportes emitidos por la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) precisaron que la central de radio recibió una llamada de emergencia cerca de las 9:00 de la mañana (hora local). El aviso alertaba sobre el posible ahogamiento de una persona en una residencia ubicada a la altura de la cuadra 2100 de Quail Roost Drive.

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Al arribar al lugar de la denuncia, los patrulleros y las comisiones de rescate localizaron el cuerpo de Gus Ormo sumergido en el agua. Los paramédicos certificaron el fallecimiento directamente en la escena del suceso, aun cuando en ese primer procedimiento las autoridades evitaron ratificar la identidad del fallecido de forma oficial.

Según esa cadena, transmisiones aéreas efectuadas desde el helicóptero de noticias de Telemundo 51 mostraron la figura del venezolano dentro de la piscina junto a diversos objetos esparcidos a su alrededor, con apariencia de mangueras o cuerdas. Hasta ahora, los investigadores evitan precisar la naturaleza de estos materiales o su relación con la muerte.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

La investigación sigue en pleno desarrollo tras el hallazgo del cadáver. Por esta razón, las unidades especializadas en Homicidios y Escena del Crimen de la Oficina del Sheriff de Broward asumieron la conducción de las averiguaciones para reconstruir las circunstancias exactas que ocasionaron la muerte del artista.

A pesar de que los primeros llamados al sistema de emergencias catalogaron el suceso como un accidente por ahogamiento, los detectives catalogaron el caso bajo la etiqueta de «sospechoso». No obstante, los organismos policiales rehusaron aportar más detalles sobre las líneas de investigación que manejan o los motivos del deceso.

Las averiguaciones permanecen abiertas en la sede policial. De igual forma, los cuerpos de seguridad locales no han divulgado conclusiones forenses oficiales que aclaren de forma definitiva lo sucedido con el músico venezolano en la vivienda de Weston.