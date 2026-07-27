Periodista venezolano fue detenido durante operativo de ICE en Miami Beach

Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron al periodista venezolano Wilmer Solano en las inmediaciones de Haulover Beach, Miami Beach, zona donde trabajaba.

De acuerdo con la versión ofrecida por sus familiares y otras personas de su entorno, el arresto del periodista venezolano se registró en horas de la tarde del domingo.

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Asimismo, se precisó que Solano llegó a Estados Unidos en 2015 y se encuentra en proceso de solicitud de asilo. También que contaba con permiso de trabajo vigente y licencia de conducir válida para transitar en Florida, y no posee antecedentes penales ni en Venezuela ni en territorio estadounidense.

El periodista suma más de 20 años de trayectoria en medios de comunicación. Entre 2002 y 2008 trabajó en Globovisión y luego dirigió la agencia Zorro Comunicaciones C.A. También fue director en Venezuela del portal Nota Responsable, cuya versión impresa circulaba en el diario Tal Cual antes de que este cesara su edición por las restricciones impuestas a la prensa en el país.

A lo largo de su carrera fue víctima de agresiones vinculadas a su labor. En 2011, mientras cubría una actividad de Julio Borges en Tinaquillo, estado Cojedes, fue atacado junto a su camarógrafo por presuntos funcionarios de la alcaldía, quienes además destruyeron su equipo de trabajo, un caso documentado y condenado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

DEPORTACIONES DE VENEZOLANOS

La detención de Solano se produjo en medio del aumento de los operativos migratorios impulsados por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Como se sabe, desde el inicio de su segundo mandato, este ha intensificado las acciones de ICE como parte de su política de deportaciones.

En las últimas semanas, se reportaron varios casos de venezolanos arrestados, incluidas personas con procesos de asilo abiertos o permisos de trabajo vigentes. Entre ellos figura el de Jorge Vilchez, propietario del restaurante Caracas Latin Food en El Paso, Texas. A él lo detuvieron el pasado 17 de julio y fue trasladado a un centro de detención en Nuevo México.

Días antes, el 10 de julio, agentes de ICE arrestaron a 10 trabajadores del restaurante Ternerita Steakhouse, en Orlando, en Florida. Ocurrió durante una inspección al establecimiento.

Según denunció el propietario, los empleados fueron esposados y detenidos pese a contar con permisos de trabajo vigentes y números de Seguro Social. Afirmó, que se trataría de un patrón, que se repite ahora con el caso de Solano.