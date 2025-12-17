Lleno de sangre y con un enigmático mensaje: filtraron detalles de la muerte de Peter Greene

El actor Peter Greene, recordado por sus papeles en Pulp Fiction y La Máscara (The Mask), fue hallado muerto en su apartamento de Nueva York (EEUU) en circunstancias al menos inquietantes.

De acuerdo con la información obtenida por diario New York Daily News, la escena incluía sangre en el lugar y una misteriosa nota, que despertó dudas sobre las causas del fallecimiento de Greene.

Según informó su antiguo representante, Gregg Edwards, el cuerpo del actor, de 60 años, fue encontrado el pasado viernes, 12 de diciembre, en su departamento y fue declarado muerto en el mismo lugar.

Aunque las autoridades descartan que se trate de un delito, las causas de su muerte siguen en investigación por los forenses.

¿QUÉ SE PUDO LEER EN LA NOTA?

De acuerdo con el mismo medio, los vecinos notaron que desde el miércoles en la madrugada sonaba música navideña a alto volumen en el apartamento del actor.

Sin embargo, la administración del edificio no tomó medidas hasta el viernes, cuando decidió enviar a un cerrajero para ingresar a la vivienda.

«Peter estaba tirado en el suelo, boca abajo, con heridas en la cara y sangre por todas partes», declaró uno de sus vecinos.

Asimismo, en la puerta del apartamento de Greene había una nota escrita a mano con el mensaje: «Sigo siendo un Westie», una referencia a la pandilla irlandesa-estadounidense que operaba en Nueva York en los años 70 y 80.

Es importante señalar, que el actor contaba con un historial registrado de consumo de drogas. En diversas entrevistas, el propio Greene habló abiertamente sobre las dificultades que enfrentó en su batalla contra la adicción.

SU CARRERA EN LA INDUSTRIA DEL CINE

El reconocido actor dejó huella en la industria cinematográfica con su participación en producciones emblemáticas como The Mask (1994), Pulp Fiction (1994) y The Usual Suspects (1995), entre muchas otras.

En la icónica obra de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, dio vida al perturbador Zed, uno de los villanos más recordados del cine contemporáneo. Ese mismo año, se destacó en The Mask interpretando a Dorian Tyrell, un antagonista tan carismático como temible.

Su trayectoria artística comenzó en el teatro neoyorquino a los 25 años, antes de dar el salto al cine, donde se especializó en papeles de villanos y policías corruptos.

Con más de 40 producciones en su haber, trabajó bajo la dirección de cineastas de renombre como Oliver Stone y Guy Ritchie. En la última etapa de su carrera, se inclinó hacia proyectos independientes y apariciones en televisión, consolidando un legado versátil y memorable.