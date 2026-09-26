PENSILVANIA: Hombre que aseguraba «ser Dios» entró semidesnudo a una casa y atacó brutalmente a una pareja mientras dormía

Un médico de 46 años perdió la vida y su esposa sufrió lesiones de gravedad luego de que un hombre, que afirmaba «ser Dios», ingresara semidesnudo por una ventana de la casa de la pareja en Pensilvania y los atacara con un cuchillo mientras dormían.

La persona fallecida quedó identificada como Idris Evans, quien se desempeñaba como médico especialista en cuidados intensivos en el UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh. El suceso violento ocurrió cerca de la medianoche del jueves 24 de septiembre dentro de una casa ubicada en Linden Avenue, en la localidad de Edgewood.

Los dos hijos del matrimonio, de 8 y 12 años de edad, consiguieron huir de la propiedad sin sufrir daños.

Al arribar a la escena, los funcionarios policiales hallaron al profesional de la salud y a su pareja con múltiples lesiones provocadas por arma blanca. A ambos los trasladaron en estado crítico hacia un centro médico, donde Evans falleció poco después de su ingreso.

ESPOSA DE EVANS NARRA LOS HECHOS

Según documentos de los tribunales citados por medios informativos locales, la esposa de Evans manifestó que ella y su cónyuge se despertaron en el momento en que un desconocido los agredía sobre la cama utilizando un cuchillo de cocina.

La hipótesis policial señala que el agresor ingresó al inmueble a través de una ventana que permanecía abierta, subió hasta el tercer piso del domicilio e inició la agresión mientras las víctimas descansaban. A lo largo del forcejeo se produjeron destrozos en muebles y espejos de la habitación, en lo que los investigadores calificaron como una escena de extrema violencia.

Conforme al testimonio, el atacante portaba únicamente ropa interior y pronunciaba frases refiriéndose a sí mismo como Dios. En el transcurso de la agresión, la mujer gritó a sus hijos para que abandonaran la estructura y buscaran refugio en la residencia de un vecino, logrando ponerse a salvo.

La sobreviviente relató además que escuchó a su esposo dirigirse al agresor bajo el nombre de «Elijah», aspecto que sugiere la existencia de un conocimiento previo entre ellos. No obstante, la policía precisó que todavía trabaja para verificar si existía algún nexo entre ambos, mientras la mujer sostuvo que jamás había visto al individuo.

IDENTIDAD DEL ATACANTE QUE SE CREÍA DIOS

El presunto responsable quedó identificado como Elijah Hemingway, de 32 años de edad. Un grupo de agentes lo ubicó oculto detrás de un inmueble cercano, con cortes en una de sus manos, por lo que recibió asistencia médica previa a su privación de libertad.

Hemingway afronta cargos por homicidio criminal, agresión agravada, robo con allanamiento y violación de domicilio, en tanto los organismos de seguridad prosiguen con las indagatorias para esclarecer el móvil del hecho.

Adicionalmente, expedientes de las autoridades de Volusia reflejan que el individuo mantenía una causa abierta por robo y violencia doméstica en el estado de Florida. El hombre había sido aprehendido en julio y gozaba de libertad bajo fianza no monetaria, teniendo pautada una audiencia judicial pocos días después del hecho cometido contra Evans.